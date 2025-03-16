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"Укрэнерго" объявило об ограничении подачи электроэнергии для предприятий - 16.03.2025, ПРАЙМ
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"Укрэнерго" объявило об ограничении подачи электроэнергии для предприятий
"Укрэнерго" объявило об ограничении подачи электроэнергии для предприятий - 16.03.2025, ПРАЙМ
"Укрэнерго" объявило об ограничении подачи электроэнергии для предприятий
Ограничения подачи электроэнергии для промышленных потребителей вводятся в понедельник на всей территории Украины, сообщили в воскресенье в национальной... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T22:22+0300
2025-03-16T22:22+0300
энергетика
укрэнерго
электроэнергия
промышленность
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Ограничения подачи электроэнергии для промышленных потребителей вводятся в понедельник на всей территории Украины, сообщили в воскресенье в национальной энергетической компании "Укрэнерго". "В связи со сложной ситуацией в энергосистеме завтра, 17 марта, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". Как сообщают в компании, ограничения вызваны повреждениями в энергосистеме страны и будут действовать с 06.00 до 20.00 местного времени. Отключение бытовых потребителей пока не планируется, добавили в "Укрэнерго". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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укрэнерго, электроэнергия, промышленность
Энергетика, Укрэнерго, электроэнергия, Промышленность
22:22 16.03.2025
 
"Укрэнерго" объявило об ограничении подачи электроэнергии для предприятий

"Укрэнерго": На Украине ограничат подачу электроэнергии для промышленности

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Ограничения подачи электроэнергии для промышленных потребителей вводятся в понедельник на всей территории Украины, сообщили в воскресенье в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме завтра, 17 марта, будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
Как сообщают в компании, ограничения вызваны повреждениями в энергосистеме страны и будут действовать с 06.00 до 20.00 местного времени. Отключение бытовых потребителей пока не планируется, добавили в "Укрэнерго".
Опоры ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 13.11.2024
"Укрэнерго" ограничила электроэнергию для бизнеса
13 ноября 2024, 10:24
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
 
ЭнергетикаУкрэнергоэлектроэнергияПромышленность
 
 
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