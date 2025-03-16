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ЕС в ловушке: газовый кризис обнажил беспомощность брюссельской бюрократии

ЕС в ловушке: газовый кризис обнажил беспомощность брюссельской бюрократии - 16.03.2025, ПРАЙМ

ЕС в ловушке: газовый кризис обнажил беспомощность брюссельской бюрократии

Пока Европа пытается балансировать между санкциями и выживанием, ситуация с газом становится все более непредсказуемой. Каждый день приносит новые сюрпризы,... | 16.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-16T08:00+0300

2025-03-16T08:00+0300

2025-03-16T08:00+0300

статья

газ

европа

брюссель

ес

газпром

газопровод "турецкий поток"

ранхигс

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МОСКВА, 16 мар – ПРАЙМ, Олег Обухов. Пока Европа пытается балансировать между санкциями и выживанием, ситуация с газом становится все более непредсказуемой. Каждый день приносит новые сюрпризы, испытывая на прочность единство ЕС. Сможет ли Европа выстоять перед надвигающейся энергетической "зимой", или ее ждут времена, полные лишений и нестабильности, вопрос открытый. Ясно наверняка: серьезным испытанием стал для европейцев газовый кризис, который требует быстрых и эффективных решений.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеГазовый голодЗапасы газа в подземных хранилищах Европы тают на глазах. Показатель на минимуме более чем за три года — ниже трети положенного. С начала отопительного сезона разница между отбором и закачкой достигла колоссальных 66 миллиардов кубометров. Темпы пополнения упали до 30 миллионов. При этом расход продолжает бить рекорды, пишут СМИ со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Почему запасы газа тают с такой скоростью и чего ждет ЕС?Рассуждая о разумности в энергетической политике европейских властей, нужно понимать, что, собственно, какое-либо логическое мышление в их деятельности просто отсутствует, говорит старший преподаватель факультета менеджмента и инноватики РАНХиГС Роман Могучев."Это связано с тем, что европейские чиновники никак не зависят от рядовых европейцев, которые, в свою очередь, не могут повлиять на тех, кто избирается, а точнее сказать назначается, в те или иные, европейские органы. Единственный избираемый орган в структуре ЕС — это Европарламент. Но по факту он выполняет только представительские функции, но не законодательные. Повлиять на практическую деятельность, например, Еврокомиссии по факту Европарламент не может. Европейские чиновники исходят чисто из своих шкурных интересов, а также — тех спонсоров, которые их по факту поддерживают", — отмечает политолог.Расплата за иллюзииЭкономические трудности в Евросоюзе усугубляются: застой в экономике сопровождается увеличением стоимости энергии для граждан и предприятий из-за ограничений, введенных против России. Тарифные споры, инициированные Соединенными Штатами, и увеличение бюджетного дефицита ЕС, а также затраты на оборону из-за вымышленной угрозы, не способствуют улучшению ситуации. Все это создает дополнительные трудности для экономик европейских стран. Учитывая все это, полностью лишить себя российского газа, Европа все же не готова, рассказывает доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии Тамара Сафонова."Заявляя об отказе от российских энергоресурсов, Европа продолжает активно закупать российский СПГ — 17,8 миллионов тонн 2024 году. Евросоюз мог бы отказаться от поставок из России, и это привело бы к перераспределению мировых цепочек поставок, как это произошло с нефтью и нефтепродуктами. Однако европейские импортеры извлекают из закупок российского СПГ высокую экономическую эффективность в сравнении с другими поставками. Это поддерживает их стремление к продолжению и даже наращиванию импорта СПГ из России", — уточняет специалист.СПГ-загадкаВ европейской газовой торговле давно уже действует явный экономический парадокс. ЕС активно демонстрирует враждебность по отношению к России, но при этом не прекращает покупать газ, поступающий, к примеру, через "Турецкий поток", фактически не прибегая к прямым поставкам из России, подчеркивает ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев."Кстати, и рынок СПГ далеко непрозрачный и проблемный для России. Например, российским танкерам запрещено делать перевалку в портах ЕС. Это затрудняет экспорт сжиженного газа, к тому же ряд судов и компаний находятся под вторичными санкциями. В общем, оценить реальные объемы потребления российского газа Европой практически невозможно, так как официальные покупатели — страны с необходимой инфраструктурой, с удобными портами и регазифицирующими установками. Это в основном — Испания и Нидерланды. Затем газ после регазификации отправляется по трубе как европейский в другие страны", — поясняет экономист.Признаться стыдноНесмотря на все усилия Евросоюза по созданию обходных схем для приобретения российского газа в различных формах, объемы, которые удается получить, недостаточны для удовлетворения потребностей Европы. Американский СПГ оказывается слишком дорогим, что стало причиной роста цен на горячую воду, отопление и электроэнергию. Вероятно, за кулисами идут интенсивные дискуссии о том, как вернуть российский газ в ЕС, не выставляя себя в глупом свете перед международным сообществом, продолжает Могучев."Задача Брюсселя, как говорится, изображать хорошую мину при плохой игре. Другого выхода у них нет. Они загнали себя в тупик русофобской политики, с одной стороны. С другой — понимают, что без российского газа им не обойтись. Соответственно, они будут вынуждены покупать российский газ. Пока втридорога через ту же Турцию. Или через страны, которые перерабатывают СПГ, после чего уже трубопроводный газ идет по ГТС Европы. Но и этого мало. А альтернативные поставщики не могут обеспечить потребности Европы. Тот же Катар заявляет, что сможет покрывать их не раньше 27-го, а то и 29-го года. А Европе газ нужен сейчас", — отмечает эксперт.В ожидании чуда?На фоне явных расхождений в энергетической стратегии Брюсселя стали появляться интригующие сообщения в европейской и американской прессе о заинтересованности США в приобретении "Северных потоков". Пока ни одна из заинтересованных сторон официально не подтвердила эти намерения. В Брюсселе, кажется, затаились в ожидании благоприятного исхода, что объясняет отсутствие действий по наполнению европейских газовых хранилищ.Сообщения о возможных переговорах между США и "Газпромом" о сотрудничестве кажутся и вовсе фантастическими. Примечательно, что президент России Владимир Путин намекнул на возможность открытия "газовой трубы" для Европы в случае достижения договоренности между Москвой и Вашингтоном. Не этого ли сигнала ждали европейские чиновники, находясь на грани энергетической безопасности и газового кризиса? Будет интересно увидеть, как брюссельские бюрократы будут объяснять возобновление поставок российского газа в Европу по традиционным маршрутам.Игра на опережениеВ конечном итоге, Европе придется принять реальность, какой бы она ни была. Если российский газ вновь потечет по "Северным потокам", брюссельским бюрократам придется найти убедительное объяснение для своих избирателей. Вероятно, они будут говорить о прагматизме, необходимости обеспечения энергетической безопасности и о том, что ситуация в мире изменилась. Однако осадок от этой истории останется надолго, напоминая о том, что энергетическая политика — это не только цифры и графики, но и сложная игра, в которой выигрывает тот, кто умеет просчитывать ходы на несколько шагов вперед.

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брюссель

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

газ, европа, брюссель, ес, газпром, газопровод "турецкий поток", ранхигс