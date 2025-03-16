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Сотрудники НАСА пожаловались на тараканов и Трампа, передает Reuters

Сотрудники НАСА пожаловались на тараканов и Трампа, передает Reuters - 16.03.2025, ПРАЙМ

Сотрудники НАСА пожаловались на тараканов и Трампа, передает Reuters

Сотрудники штаб-квартиры американского космического агентства (НАСА), расположенной в американской столице, вынуждены уживаться с тараканами, а работать без... | 16.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-16T14:48+0300

2025-03-16T14:48+0300

2025-03-16T14:48+0300

происшествия

наса

сотрудники

жалобы

дональд трамп

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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Сотрудники штаб-квартиры американского космического агентства (НАСА), расположенной в американской столице, вынуждены уживаться с тараканами, а работать без столов после распоряжения президента США Дональда Трампа о переводе всех служащих на работу в офисы, передает агентство Рейтер со ссылкой на президента международной федерации дипломированных инженеров и инженеров-механиков Мэтта Биггса. Трамп в феврале подписал распоряжение, согласно которому государственные служащие, работающие удаленно, должны вернуться в офис на полный рабочий день. Агентство со ссылкой на Биггса и неназванный источник среди персонала штаб-квартиры НАСА сообщило, что, когда сотрудники вернулись в офисы в прошлом месяце, обнаружили тараканов и других насекомых, выползающих из кранов. "Абсолютный хаос происходит в штаб-квартире НАСА... Если у вас нет стола или компьютера, вы не можете делать свою работу. Люди гораздо более непродуктивны", - приводит Рейтер слова Биггса. Как отмечает агентство, указ Трампа о возвращении сотрудников в офисы затронул ряд госучреждений, оказавшихся неготовыми к размещению своих сотрудников. Так, служащие управления по гражданству и миграции США сравнили борьбу за столы в некоторых региональных офисах "с фильмами франшизы "Голодные игры". Те, кто не смог получить мебель, вынуждены работать на полу, отмечает Рейтер. По словам агентства, сотрудникам приходится также бороться за места на парковке, терпеть отключение интернета и использовать телефоны, чтобы получить доступ к правительственным данным. "Менеджер в штаб-квартире налогового управления США в Вашингтоне сообщила коллегам во время телефонной конференции..., что она сидит на полу с ноутбуком на коленях, потому что у нее нет стола... Сотруднику отдела кадров налогового управления США сказали работать в подсобном помещении", - передает агентство со ссылкой на участвующего в созвоне служащего и сотрудника, знакомого с ситуацией. Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), который призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Позже Рамасвами сообщил о своем уходе из руководства DOGE. При этом портал Axios сообщал со ссылкой на судебные документы, что Маск не является сотрудником DOGE и формально не имеет над ним власти. Отмечалось, что Маск является "особым государственным служащим" и старшим советником президента.

https://1prime.ru/20241007/kosmos-852038687.html

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наса, сотрудники, жалобы, дональд трамп