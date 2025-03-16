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В Амурской области шесть поездов задерживаются из-за схода вагонов
В Амурской области шесть поездов задерживаются из-за схода вагонов - 16.03.2025, ПРАЙМ
В Амурской области шесть поездов задерживаются из-за схода вагонов
Шесть пассажирских поездов задерживаются в Амурской области из-за схода вагонов грузового поезда на Забайкальской железной дороге, сообщила "Федеральная... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T00:55+0300
2025-03-16T00:55+0300
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Шесть пассажирских поездов задерживаются в Амурской области из-за схода вагонов грузового поезда на Забайкальской железной дороге, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) в Telegram-канале.
В субботу в 06.47 мск на перегоне Чалганы - Ушумун Забайкальской железной дороги в Амурской области вагоны грузового поезда сошли с рельсов, а затем столкнулись со встречным грузовым поездом, ехавшим по соседнему пути. По уточненным данным, с рельсов сошло 28 вагонов и две секции локомотива. Движение на участке приостановлено. Ведутся работы по восстановлению.
"В связи со сходом вагонов грузового поезда на перегоне Чалганы – Ушумун Забайкальской железной дороги задерживаются шесть пассажирских поездов: №9 Владивосток - Москва, №2 Москва – Владивосток, №317 Благовещенск – Нижний Бестях, №391 Благовещенск – Чита, №82 Тында – Благовещенск, №1 Владивосток – Москва", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники поездных бригад оказывают помощь и содействие пассажирам, в вагонах поддерживается комфортный температурный режим.
Также железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов.
"Информация о задержках также поступает пассажирам, ожидающим на станциях и вокзалах, через смс-сообщения", - подчеркнули в ведомстве.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Владивосток, Благовещенск, Федеральная пассажирская компания, РЖД
В Амурской области шесть поездов задерживаются из-за схода вагонов
Шесть пассажирских поездов задерживаются в Приамурье из-за схода вагонов грузового поезда
МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Шесть пассажирских поездов задерживаются в Амурской области из-за схода вагонов грузового поезда на Забайкальской железной дороге, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) в Telegram-канале.
В субботу в 06.47 мск на перегоне Чалганы - Ушумун Забайкальской железной дороги в Амурской области вагоны грузового поезда сошли с рельсов, а затем столкнулись со встречным грузовым поездом, ехавшим по соседнему пути. По уточненным данным, с рельсов сошло 28 вагонов и две секции локомотива. Движение на участке приостановлено. Ведутся работы по восстановлению.
"В связи со сходом вагонов грузового поезда на перегоне Чалганы – Ушумун Забайкальской железной дороги задерживаются шесть пассажирских поездов: №9 Владивосток - Москва, №2 Москва – Владивосток, №317 Благовещенск – Нижний Бестях, №391 Благовещенск – Чита, №82 Тында – Благовещенск, №1 Владивосток – Москва", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники поездных бригад оказывают помощь и содействие пассажирам, в вагонах поддерживается комфортный температурный режим.
Также железнодорожники принимают все необходимые меры для восстановления движения поездов.
"Информация о задержках также поступает пассажирам, ожидающим на станциях и вокзалах, через смс-сообщения", - подчеркнули в ведомстве.