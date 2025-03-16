https://1prime.ru/20250316/rossija-855823736.html

Продажи новых автомобилей в России в марте упадут почти вдвое

Продажи новых автомобилей в России в марте упадут почти вдвое - 16.03.2025, ПРАЙМ

Продажи новых автомобилей в России в марте упадут почти вдвое

Российские автодилеры ожидают снижения продаж новых легковых машин в России в марте почти вдвое по сравнению с прошлым годом, когда наблюдался ажиотажный спрос, | 16.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-16T05:17+0300

2025-03-16T05:17+0300

2025-03-16T05:17+0300

бизнес

москва

роад

авилон

аг "авилон"

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855823736.jpg?1742091432

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Российские автодилеры ожидают снижения продаж новых легковых машин в России в марте почти вдвое по сравнению с прошлым годом, когда наблюдался ажиотажный спрос, в числе причин - сокращение автокредитования, при этом по сравнению с февралем текущего года продажи дополнительно не просядут, рассказали РИА Новости представители отрасли. "С учетом падения рынка и снижения контрактования (согласно Индексу РОАД) последние месяцы мы вынуждены говорить о падении продаж, причем как февраль показывает минус 25%, так и в марте будет падение. Если в прошлом марте было продано порядка 145 тысяч легковых автомобилей, то в этом марте хотелось бы рассчитывать на показатели февраля, но пессимистичный сценарий и того меньше: минус 10% от февраля 2025 года", - заявил президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин. По данным аналитического агентства "Автостат", на которые сослались в РОАД, в феврале этого года в России было продано 78 тысяч новых легковых автомобилей. Так, в пессимистичном сценарии мартовские продажи могут оказаться на уровне 70,2 тысячи машин, что в два раза меньше, чем в прошлом году. В свою очередь заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев рассказал, что по итогам первой недели марта (3-9 марта) было зарегистрировано около 17 тысяч новых легковых машин. Этот результат на 38% ниже первой мартовской недели 2024 года и ниже последней недели февраля. "Точные цифры прогнозировать пока рано: на рынке преобладает пессимизм среди большинства экспертов. Тем не менее, мы смотрим на март с долей оптимизма и ориентируемся на объем продаж в интервале 80-85 тысяч машин. Для справки: в феврале было продано 78 тысяч новых легковых автомобилей", - добавил Тюктеев. В РОАД среди причин снижения рынка указали сокращение автокредитования, которое обеспечивает существенную долю продаж, а также выросший утилизационный сбор и высокие цены на автомобили в принципе. "Цена на автомобиль в среднем более 3 миллионов рублей", - уточнили в ассоциации. В январе опрошенные РИА Новости эксперты рассказали, что объем выданных автокредитов в 2025 году в России "откатится" к норме, примерно до 1,6-1,8 триллиона рублей после ажиотажного спроса в 2024 году, когда было выдано 2,3 триллиона рублей таких ссуд.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, роад, авилон, аг "авилон"