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Российский боец рассказал, кто из ВСУ первым побежал при наступлении ВС РФ

Российский боец рассказал, кто из ВСУ первым побежал при наступлении ВС РФ - 16.03.2025, ПРАЙМ

Российский боец рассказал, кто из ВСУ первым побежал при наступлении ВС РФ

Боевики неонацистских формирований Украины "Кракен"* и "Азов"* (организации признаны террористической и запрещены в России), а также польские наемники первыми... | 16.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-16T15:40+0300

2025-03-16T15:40+0300

2025-03-16T15:50+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Боевики неонацистских формирований Украины "Кракен"* и "Азов"* (организации признаны террористической и запрещены в России), а также польские наемники первыми бежали из Казачьей Локни при продвижении сил РФ в данном населенном пункте Курской области, рассказал РИА Новости боец спецназа "Ахмат" в составе группировки войск "Север" с позывным "Гром". Ранее эвакуированная жительница курской Суджи Валентина Щербакова рассказала РИА Новости о польских наемниках в рядах ВСУ, которые вели себя жестоко по отношению к мирному населению. "Стояли артиллеристы, здесь стоял "Кракен"*, здесь стоял "Азов"* (запрещен в РФ - ред.), наемники польские были. Они не ушли, они, как обычно, "врезали по тапкам" (сбежали – ред.) максимально быстро, максимально скоро", - рассказал боец "Ахмата". Он уточнил, что в населенном пункте оставались разрозненные очаги сопротивления ВСУ. "Сопротивления очаги были какие-то, но это от отчаяния больше, чем от желания сопротивляться. Соответственно, как бы и в плен страшно, и подыхать не хочется", - прокомментировал боец. Минобороны РФ 12 марта сообщило об освобождении подразделениями группировки войск "Север" населенного пункта Казачья Локня в Курской области.* Организация признана террористической и запрещена в России.

https://1prime.ru/20241103/vsu-852578143.html

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вс рф, наступление, всу