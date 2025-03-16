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Российский боец рассказал, кто из ВСУ первым побежал при наступлении ВС РФ
Российский боец рассказал, кто из ВСУ первым побежал при наступлении ВС РФ - 16.03.2025, ПРАЙМ
Российский боец рассказал, кто из ВСУ первым побежал при наступлении ВС РФ
Боевики неонацистских формирований Украины "Кракен"* и "Азов"* (организации признаны террористической и запрещены в России), а также польские наемники первыми... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T15:40+0300
2025-03-16T15:40+0300
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Боевики неонацистских формирований Украины "Кракен"* и "Азов"* (организации признаны террористической и запрещены в России), а также польские наемники первыми бежали из Казачьей Локни при продвижении сил РФ в данном населенном пункте Курской области, рассказал РИА Новости боец спецназа "Ахмат" в составе группировки войск "Север" с позывным "Гром". Ранее эвакуированная жительница курской Суджи Валентина Щербакова рассказала РИА Новости о польских наемниках в рядах ВСУ, которые вели себя жестоко по отношению к мирному населению. "Стояли артиллеристы, здесь стоял "Кракен"*, здесь стоял "Азов"* (запрещен в РФ - ред.), наемники польские были. Они не ушли, они, как обычно, "врезали по тапкам" (сбежали – ред.) максимально быстро, максимально скоро", - рассказал боец "Ахмата". Он уточнил, что в населенном пункте оставались разрозненные очаги сопротивления ВСУ. "Сопротивления очаги были какие-то, но это от отчаяния больше, чем от желания сопротивляться. Соответственно, как бы и в плен страшно, и подыхать не хочется", - прокомментировал боец. Минобороны РФ 12 марта сообщило об освобождении подразделениями группировки войск "Север" населенного пункта Казачья Локня в Курской области.* Организация признана террористической и запрещена в России.
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вс рф, наступление, всу
Спецоперация на Украине, ВС РФ, наступление, ВСУ
Российский боец рассказал, кто из ВСУ первым побежал при наступлении ВС РФ
Боец ВС РФ: "Кракен", "Азов"* и наемники первыми бежали из Казачьей Локни
МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Боевики неонацистских формирований Украины "Кракен"* и "Азов"* (организации признаны террористической и запрещены в России), а также польские наемники первыми бежали из Казачьей Локни при продвижении сил РФ в данном населенном пункте Курской области, рассказал РИА Новости боец спецназа "Ахмат" в составе группировки войск "Север" с позывным "Гром".
Ранее эвакуированная жительница курской Суджи Валентина Щербакова рассказала РИА Новости о польских наемниках в рядах ВСУ, которые вели себя жестоко по отношению к мирному населению.
"Стояли артиллеристы, здесь стоял "Кракен"*, здесь стоял "Азов"* (запрещен в РФ - ред.), наемники польские были. Они не ушли, они, как обычно, "врезали по тапкам" (сбежали – ред.) максимально быстро, максимально скоро", - рассказал боец "Ахмата".
Он уточнил, что в населенном пункте оставались разрозненные очаги сопротивления ВСУ. "Сопротивления очаги были какие-то, но это от отчаяния больше, чем от желания сопротивляться. Соответственно, как бы и в плен страшно, и подыхать не хочется", - прокомментировал боец.
Стало известно, как мобилизованным украинцам насаждают идеологию "Азова"*
Минобороны РФ 12 марта сообщило об освобождении подразделениями группировки войск "Север" населенного пункта Казачья Локня в Курской области.
* Организация признана террористической и запрещена в России.