Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стало известно, сколько офицеров НАТО попали в окружение в Курской области - 16.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250316/svo-855831085.html
Стало известно, сколько офицеров НАТО попали в окружение в Курской области
Стало известно, сколько офицеров НАТО попали в окружение в Курской области - 16.03.2025, ПРАЙМ
Стало известно, сколько офицеров НАТО попали в окружение в Курской области
В окружении в Курской области оказались около 30 офицеров из стран НАТО, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T16:08+0300
2025-03-16T16:08+0300
спецоперация на украине
окружение
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/03/853273616_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b20d9f54e0bea59e8326efc1b0572ac.jpg
ДОНЕЦК, 16 мар — ПРАЙМ. В окружении в Курской области оказались около 30 офицеров из стран НАТО, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на коллег."По информации подполья, в окружении в Курской области находится около 30 кадровых офицеров НАТО, которые занимались командованием войсками на месте, а также поступающими данными разведки спутников НАТО и корректировкой ударов вглубь территории России", — сообщил собеседник агентства.В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. Как подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны, ВС России освободили 31 населенный пункт, а ВСУ потеряли более двух тысяч военных.
https://1prime.ru/20250316/nato-855830046.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/03/853273616_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4b999e5274fdcded5e9c3c3de051ef5a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
окружение, нато
Спецоперация на Украине, окружение, НАТО
16:08 16.03.2025
 
Стало известно, сколько офицеров НАТО попали в окружение в Курской области

Лебедев: в окружении в Курской области оказались до 30 офицеров из стран НАТО

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО
Артиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДОНЕЦК, 16 мар — ПРАЙМ. В окружении в Курской области оказались около 30 офицеров из стран НАТО, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
"По информации подполья, в окружении в Курской области находится около 30 кадровых офицеров НАТО, которые занимались командованием войсками на месте, а также поступающими данными разведки спутников НАТО и корректировкой ударов вглубь территории России", — сообщил собеседник агентства.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
"Стало ясно". Экс-помощник президента США назвал пределы расширения НАТО
15:06
В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. Как подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны, ВС России освободили 31 населенный пункт, а ВСУ потеряли более двух тысяч военных.
 
Спецоперация на УкраинеокружениеНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала