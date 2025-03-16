https://1prime.ru/20250316/svo-855831085.html

Стало известно, сколько офицеров НАТО попали в окружение в Курской области

Стало известно, сколько офицеров НАТО попали в окружение в Курской области - 16.03.2025, ПРАЙМ

Стало известно, сколько офицеров НАТО попали в окружение в Курской области

В окружении в Курской области оказались около 30 офицеров из стран НАТО, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей... | 16.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-16T16:08+0300

2025-03-16T16:08+0300

2025-03-16T16:08+0300

спецоперация на украине

окружение

нато

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ДОНЕЦК, 16 мар — ПРАЙМ. В окружении в Курской области оказались около 30 офицеров из стран НАТО, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на коллег."По информации подполья, в окружении в Курской области находится около 30 кадровых офицеров НАТО, которые занимались командованием войсками на месте, а также поступающими данными разведки спутников НАТО и корректировкой ударов вглубь территории России", — сообщил собеседник агентства.В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. Как подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны, ВС России освободили 31 населенный пункт, а ВСУ потеряли более двух тысяч военных.

https://1prime.ru/20250316/nato-855830046.html

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окружение, нато