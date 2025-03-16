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Стало известно, сколько офицеров НАТО попали в окружение в Курской области
Стало известно, сколько офицеров НАТО попали в окружение в Курской области - 16.03.2025, ПРАЙМ
Стало известно, сколько офицеров НАТО попали в окружение в Курской области
В окружении в Курской области оказались около 30 офицеров из стран НАТО, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T16:08+0300
2025-03-16T16:08+0300
2025-03-16T16:08+0300
спецоперация на украине
окружение
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ДОНЕЦК, 16 мар — ПРАЙМ. В окружении в Курской области оказались около 30 офицеров из стран НАТО, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на коллег."По информации подполья, в окружении в Курской области находится около 30 кадровых офицеров НАТО, которые занимались командованием войсками на месте, а также поступающими данными разведки спутников НАТО и корректировкой ударов вглубь территории России", — сообщил собеседник агентства.В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. Как подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны, ВС России освободили 31 населенный пункт, а ВСУ потеряли более двух тысяч военных.
https://1prime.ru/20250316/nato-855830046.html
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окружение, нато
Спецоперация на Украине, окружение, НАТО
Стало известно, сколько офицеров НАТО попали в окружение в Курской области
Лебедев: в окружении в Курской области оказались до 30 офицеров из стран НАТО
ДОНЕЦК, 16 мар — ПРАЙМ. В окружении в Курской области оказались около 30 офицеров из стран НАТО, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
"По информации подполья, в окружении в Курской области находится около 30 кадровых офицеров НАТО, которые занимались командованием войсками на месте, а также поступающими данными разведки спутников НАТО и корректировкой ударов вглубь территории России", — сообщил собеседник агентства.
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В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. Как подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны, ВС России освободили 31 населенный пункт, а ВСУ потеряли более двух тысяч военных.