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Пушилин сообщил о переломе ситуации на красноармейском направлении
Пушилин сообщил о переломе ситуации на красноармейском направлении - 16.03.2025, ПРАЙМ
Пушилин сообщил о переломе ситуации на красноармейском направлении
Глава ДНР Денис Пушилин заявил о стабилизации ситуации на красноармейском направлении, куда ВСУ перебрасывали дополнительные резервы с курского направления,... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T19:42+0300
2025-03-16T19:42+0300
2025-03-16T19:42+0300
спецоперация на украине
денис пушилин
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о стабилизации ситуации на красноармейском направлении, куда ВСУ перебрасывали дополнительные резервы с курского направления, российские бойцы продвигаются. "Красноармейское направление: на данный момент характеризуется тем, что там действительно сейчас противник поставил себе задачу, я так понимаю, удержать как можно больше наши подразделения, сдержать по времени. Тем не менее, даже (несмотря на) то, что противник перебрасывал дополнительные резервы с курского направления в том числе, нашим подразделениям удается стабилизировать ситуацию и двигаться вперед", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
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денис пушилин, вс рф, продвижение
Спецоперация на Украине, Денис Пушилин, ВС РФ, продвижение
Пушилин сообщил о переломе ситуации на красноармейском направлении
Пушилин: ВС РФ продвигаются на красноармейском направлении, куда ВСУ перебрасывали резервы
МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о стабилизации ситуации на красноармейском направлении, куда ВСУ перебрасывали дополнительные резервы с курского направления, российские бойцы продвигаются.
"Красноармейское направление: на данный момент характеризуется тем, что там действительно сейчас противник поставил себе задачу, я так понимаю, удержать как можно больше наши подразделения, сдержать по времени. Тем не менее, даже (несмотря на) то, что противник перебрасывал дополнительные резервы с курского направления в том числе, нашим подразделениям удается стабилизировать ситуацию и двигаться вперед", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
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