https://1prime.ru/20250316/svo-855833942.html

Пушилин сообщил о переломе ситуации на красноармейском направлении

Пушилин сообщил о переломе ситуации на красноармейском направлении - 16.03.2025, ПРАЙМ

Пушилин сообщил о переломе ситуации на красноармейском направлении

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о стабилизации ситуации на красноармейском направлении, куда ВСУ перебрасывали дополнительные резервы с курского направления,... | 16.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-16T19:42+0300

2025-03-16T19:42+0300

2025-03-16T19:42+0300

спецоперация на украине

денис пушилин

вс рф

продвижение

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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о стабилизации ситуации на красноармейском направлении, куда ВСУ перебрасывали дополнительные резервы с курского направления, российские бойцы продвигаются. "Красноармейское направление: на данный момент характеризуется тем, что там действительно сейчас противник поставил себе задачу, я так понимаю, удержать как можно больше наши подразделения, сдержать по времени. Тем не менее, даже (несмотря на) то, что противник перебрасывал дополнительные резервы с курского направления в том числе, нашим подразделениям удается стабилизировать ситуацию и двигаться вперед", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

https://1prime.ru/20250316/svo-855830331.html

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2025

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денис пушилин, вс рф, продвижение