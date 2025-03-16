https://1prime.ru/20250316/svo-855834230.html

"В будущем". В МИД Украины рассказали о планах ВСУ на Курскую область

"В будущем". В МИД Украины рассказали о планах ВСУ на Курскую область - 16.03.2025, ПРАЙМ

"В будущем". В МИД Украины рассказали о планах ВСУ на Курскую область

Украинские войска не прекратят операции в Курской области и рассчитывают продолжать их в дальнейшем. Такое заявление в беседе с японским ТВ-каналом NHK сделал... | 16.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-16T20:18+0300

2025-03-16T20:18+0300

2025-03-16T20:19+0300

спецоперация на украине

андрей сибига

всу

курская область

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МОСКВА, 16 мар – ПРАЙМ. Украинские войска не прекратят операции в Курской области и рассчитывают продолжать их в дальнейшем. Такое заявление в беседе с японским ТВ-каналом NHK сделал глава МИД Украины Андрей Сибига.В частности, он заявил: "Мы продолжаем операции в Курской области и будем продолжать их в будущем".При этом министр иностранных дел Украины охарактеризовал украинские операции в Курской области как важный фактор и ключевой элемент на будущих мирных переговорах. Вместе с тем он заявил, что на Российскую Федерацию необходимо оказывать давление, чтобы он согласилась на тридцатидневное перемирие.Ранее сообщалось, что Генеральный штаб ВСУ признал потерю Суджи в Курской области, что стало известно после того, как украинские военные опубликовали карты, на которой было указано, что Суджа взята под контроль ВС РФ.

https://1prime.ru/20250316/svo-855831085.html

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андрей сибига, всу, курская область