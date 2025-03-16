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"В будущем". В МИД Украины рассказали о планах ВСУ на Курскую область - 16.03.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"В будущем". В МИД Украины рассказали о планах ВСУ на Курскую область
"В будущем". В МИД Украины рассказали о планах ВСУ на Курскую область - 16.03.2025, ПРАЙМ
"В будущем". В МИД Украины рассказали о планах ВСУ на Курскую область
Украинские войска не прекратят операции в Курской области и рассчитывают продолжать их в дальнейшем. Такое заявление в беседе с японским ТВ-каналом NHK сделал... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T20:18+0300
2025-03-16T20:19+0300
спецоперация на украине
андрей сибига
всу
курская область
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МОСКВА, 16 мар – ПРАЙМ. Украинские войска не прекратят операции в Курской области и рассчитывают продолжать их в дальнейшем. Такое заявление в беседе с японским ТВ-каналом NHK сделал глава МИД Украины Андрей Сибига.В частности, он заявил: "Мы продолжаем операции в Курской области и будем продолжать их в будущем".При этом министр иностранных дел Украины охарактеризовал украинские операции в Курской области как важный фактор и ключевой элемент на будущих мирных переговорах. Вместе с тем он заявил, что на Российскую Федерацию необходимо оказывать давление, чтобы он согласилась на тридцатидневное перемирие.Ранее сообщалось, что Генеральный штаб ВСУ признал потерю Суджи в Курской области, что стало известно после того, как украинские военные опубликовали карты, на которой было указано, что Суджа взята под контроль ВС РФ.
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андрей сибига, всу, курская область
Спецоперация на Украине, Андрей Сибига, ВСУ, Курская область
20:18 16.03.2025 (обновлено: 20:19 16.03.2025)
 
"В будущем". В МИД Украины рассказали о планах ВСУ на Курскую область

Сибига: Украина продолжает и будет продолжать операции в Курской области

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинские военные
Украинские военные - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 16 мар – ПРАЙМ. Украинские войска не прекратят операции в Курской области и рассчитывают продолжать их в дальнейшем. Такое заявление в беседе с японским ТВ-каналом NHK сделал глава МИД Украины Андрей Сибига.
В частности, он заявил: "Мы продолжаем операции в Курской области и будем продолжать их в будущем".
При этом министр иностранных дел Украины охарактеризовал украинские операции в Курской области как важный фактор и ключевой элемент на будущих мирных переговорах. Вместе с тем он заявил, что на Российскую Федерацию необходимо оказывать давление, чтобы он согласилась на тридцатидневное перемирие.
Артиллеристы бригады имени Александра Невского на Волчанском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
Стало известно, сколько офицеров НАТО попали в окружение в Курской области
16:08
Ранее сообщалось, что Генеральный штаб ВСУ признал потерю Суджи в Курской области, что стало известно после того, как украинские военные опубликовали карты, на которой было указано, что Суджа взята под контроль ВС РФ.
 
Спецоперация на УкраинеАндрей СибигаВСУКурская область
 
 
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