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Уолц объяснил, чем придется пожертвовать Украине в обмен на гарантии - 16.03.2025, ПРАЙМ
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Уолц объяснил, чем придется пожертвовать Украине в обмен на гарантии
Уолц объяснил, чем придется пожертвовать Украине в обмен на гарантии - 16.03.2025, ПРАЙМ
Уолц объяснил, чем придется пожертвовать Украине в обмен на гарантии
От Украины, возможно, потребуют пойти на территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности, заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц. | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T17:49+0300
2025-03-16T18:00+0300
политика
мировая экономика
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ВАШИНГТОН, 16 мар - ПРАЙМ. От Украины, возможно, потребуют пойти на территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности, заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц. "Будет как-то так: территории за будущие гарантии безопасности", - сказал Уолтц в эфире телеканала ABC, пояснив свои предыдущие заявления о том, что территориальные вопросы обсуждаются в рамках переговоров об урегулировании украинского конфликта.Уолтц также отметил, что членство Украины в НАТО является "крайне маловероятным"."И это позиция не только США, но и ряда других стран", - подчеркнул он. По словам чиновника, президент США Дональд Трамп стремится к долгосрочному, а не временному разрешению украинского кризиса.
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мировая экономика, владимир путин, дональд трамп, совбез, сша, украина, вашингтон, нато
Политика, Мировая экономика, Владимир Путин, Дональд Трамп, Совбез, США, УКРАИНА, ВАШИНГТОН, НАТО
17:49 16.03.2025 (обновлено: 18:00 16.03.2025)
 
Уолц объяснил, чем придется пожертвовать Украине в обмен на гарантии

Уолтц: разрешение конфликта на Украине предполагает ее отказ от территорий

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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ВАШИНГТОН, 16 мар - ПРАЙМ. От Украины, возможно, потребуют пойти на территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности, заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.
"Будет как-то так: территории за будущие гарантии безопасности", - сказал Уолтц в эфире телеканала ABC, пояснив свои предыдущие заявления о том, что территориальные вопросы обсуждаются в рамках переговоров об урегулировании украинского конфликта.
Уолтц также отметил, что членство Украины в НАТО является "крайне маловероятным".
"И это позиция не только США, но и ряда других стран", - подчеркнул он.
По словам чиновника, президент США Дональд Трамп стремится к долгосрочному, а не временному разрешению украинского кризиса.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
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17:33
 
ПолитикаМировая экономикаВладимир ПутинДональд ТрампСовбезСШАУКРАИНАВАШИНГТОННАТО
 
 
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