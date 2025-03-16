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Уолц объяснил, чем придется пожертвовать Украине в обмен на гарантии
Уолц объяснил, чем придется пожертвовать Украине в обмен на гарантии - 16.03.2025, ПРАЙМ
Уолц объяснил, чем придется пожертвовать Украине в обмен на гарантии
От Украины, возможно, потребуют пойти на территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности, заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц. | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T17:49+0300
2025-03-16T17:49+0300
2025-03-16T18:00+0300
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ВАШИНГТОН, 16 мар - ПРАЙМ. От Украины, возможно, потребуют пойти на территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности, заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц. "Будет как-то так: территории за будущие гарантии безопасности", - сказал Уолтц в эфире телеканала ABC, пояснив свои предыдущие заявления о том, что территориальные вопросы обсуждаются в рамках переговоров об урегулировании украинского конфликта.Уолтц также отметил, что членство Украины в НАТО является "крайне маловероятным"."И это позиция не только США, но и ряда других стран", - подчеркнул он. По словам чиновника, президент США Дональд Трамп стремится к долгосрочному, а не временному разрешению украинского кризиса.
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Уолц объяснил, чем придется пожертвовать Украине в обмен на гарантии
Уолтц: разрешение конфликта на Украине предполагает ее отказ от территорий
ВАШИНГТОН, 16 мар - ПРАЙМ. От Украины, возможно, потребуют пойти на территориальные уступки в обмен на гарантии безопасности, заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.
"Будет как-то так: территории за будущие гарантии безопасности", - сказал Уолтц в эфире телеканала ABC, пояснив свои предыдущие заявления о том, что территориальные вопросы обсуждаются в рамках переговоров об урегулировании украинского конфликта.
Уолтц также отметил, что членство Украины в НАТО является "крайне маловероятным".
"И это позиция не только США, но и ряда других стран", - подчеркнул он.
По словам чиновника, президент США Дональд Трамп стремится к долгосрочному, а не временному разрешению украинского кризиса.
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