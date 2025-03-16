https://1prime.ru/20250316/vsu-855833604.html

Зеленский назначил главой Генштаба ВСУ заочно осужденного в РФ на 28 лет

Зеленский назначил главой Генштаба ВСУ заочно осужденного в РФ на 28 лет - 16.03.2025, ПРАЙМ

Зеленский назначил главой Генштаба ВСУ заочно осужденного в РФ на 28 лет

Владимир Зеленский сменил начальника генштаба ВСУ, сняв с должности Анатолия Брагилевича и назначив заочно осужденного в России на 28 лет за преступления в... | 16.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-16T19:17+0300

2025-03-16T19:17+0300

2025-03-16T19:17+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

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генштаб

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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский сменил начальника генштаба ВСУ, сняв с должности Анатолия Брагилевича и назначив заочно осужденного в России на 28 лет за преступления в Донбассе Андрея Гнатова, свидетельствуют данные с сайта Зеленского. В воскресенье на сайте Зеленского были опубликованы указы об увольнении с поста начгенштаба ВСУ Брагилевича и назначении на эту позицию Гнатова. Оба указа датированы 16 марта 2025 года. Причины перестановки в командовании ВСУ в указах не приводятся. В конце февраля 2025 Гнатов был уволен с должности командующего объединенными силами ВСУ. Согласно информации, обнародованной Следственным комитетом России 21 мая 2024 года, бригадный генерал ВСУ Андрей Гнатов был заочно приговорен российским судом к 28 годам лишения свободы за преступления, совершенные в Донбассе в 2019 году.

https://1prime.ru/20250316/svo-855830331.html

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владимир зеленский, всу, назначение, генштаб, глава