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Зеленский назначил главой Генштаба ВСУ заочно осужденного в РФ на 28 лет - 16.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250316/vsu-855833604.html
Зеленский назначил главой Генштаба ВСУ заочно осужденного в РФ на 28 лет
Зеленский назначил главой Генштаба ВСУ заочно осужденного в РФ на 28 лет - 16.03.2025, ПРАЙМ
Зеленский назначил главой Генштаба ВСУ заочно осужденного в РФ на 28 лет
Владимир Зеленский сменил начальника генштаба ВСУ, сняв с должности Анатолия Брагилевича и назначив заочно осужденного в России на 28 лет за преступления в... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T19:17+0300
2025-03-16T19:17+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
всу
назначение
генштаб
глава
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский сменил начальника генштаба ВСУ, сняв с должности Анатолия Брагилевича и назначив заочно осужденного в России на 28 лет за преступления в Донбассе Андрея Гнатова, свидетельствуют данные с сайта Зеленского. В воскресенье на сайте Зеленского были опубликованы указы об увольнении с поста начгенштаба ВСУ Брагилевича и назначении на эту позицию Гнатова. Оба указа датированы 16 марта 2025 года. Причины перестановки в командовании ВСУ в указах не приводятся. В конце февраля 2025 Гнатов был уволен с должности командующего объединенными силами ВСУ. Согласно информации, обнародованной Следственным комитетом России 21 мая 2024 года, бригадный генерал ВСУ Андрей Гнатов был заочно приговорен российским судом к 28 годам лишения свободы за преступления, совершенные в Донбассе в 2019 году.
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владимир зеленский, всу, назначение, генштаб, глава
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, назначение, Генштаб, глава
19:17 16.03.2025
 
Зеленский назначил главой Генштаба ВСУ заочно осужденного в РФ на 28 лет

Сайт Зеленского: главой Генштаба ВСУ назначен заочно осужденного в РФ Гнатова

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский сменил начальника генштаба ВСУ, сняв с должности Анатолия Брагилевича и назначив заочно осужденного в России на 28 лет за преступления в Донбассе Андрея Гнатова, свидетельствуют данные с сайта Зеленского.
В воскресенье на сайте Зеленского были опубликованы указы об увольнении с поста начгенштаба ВСУ Брагилевича и назначении на эту позицию Гнатова. Оба указа датированы 16 марта 2025 года.
Причины перестановки в командовании ВСУ в указах не приводятся.
В конце февраля 2025 Гнатов был уволен с должности командующего объединенными силами ВСУ.
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15:40
Согласно информации, обнародованной Следственным комитетом России 21 мая 2024 года, бригадный генерал ВСУ Андрей Гнатов был заочно приговорен российским судом к 28 годам лишения свободы за преступления, совершенные в Донбассе в 2019 году.
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийВСУназначениеГенштабглава
 
 
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