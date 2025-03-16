https://1prime.ru/20250316/vsu-855833604.html
Зеленский назначил главой Генштаба ВСУ заочно осужденного в РФ на 28 лет
Зеленский назначил главой Генштаба ВСУ заочно осужденного в РФ на 28 лет - 16.03.2025, ПРАЙМ
Зеленский назначил главой Генштаба ВСУ заочно осужденного в РФ на 28 лет
Владимир Зеленский сменил начальника генштаба ВСУ, сняв с должности Анатолия Брагилевича и назначив заочно осужденного в России на 28 лет за преступления в... | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T19:17+0300
2025-03-16T19:17+0300
2025-03-16T19:17+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
всу
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский сменил начальника генштаба ВСУ, сняв с должности Анатолия Брагилевича и назначив заочно осужденного в России на 28 лет за преступления в Донбассе Андрея Гнатова, свидетельствуют данные с сайта Зеленского. В воскресенье на сайте Зеленского были опубликованы указы об увольнении с поста начгенштаба ВСУ Брагилевича и назначении на эту позицию Гнатова. Оба указа датированы 16 марта 2025 года. Причины перестановки в командовании ВСУ в указах не приводятся. В конце февраля 2025 Гнатов был уволен с должности командующего объединенными силами ВСУ. Согласно информации, обнародованной Следственным комитетом России 21 мая 2024 года, бригадный генерал ВСУ Андрей Гнатов был заочно приговорен российским судом к 28 годам лишения свободы за преступления, совершенные в Донбассе в 2019 году.
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владимир зеленский, всу, назначение, генштаб, глава
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, назначение, Генштаб, глава
Зеленский назначил главой Генштаба ВСУ заочно осужденного в РФ на 28 лет
Сайт Зеленского: главой Генштаба ВСУ назначен заочно осужденного в РФ Гнатова
МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский сменил начальника генштаба ВСУ, сняв с должности Анатолия Брагилевича и назначив заочно осужденного в России на 28 лет за преступления в Донбассе Андрея Гнатова, свидетельствуют данные с сайта Зеленского.
В воскресенье на сайте Зеленского были опубликованы указы об увольнении с поста начгенштаба ВСУ Брагилевича и назначении на эту позицию Гнатова. Оба указа датированы 16 марта 2025 года.
Причины перестановки в командовании ВСУ в указах не приводятся.
В конце февраля 2025 Гнатов был уволен с должности командующего объединенными силами ВСУ.
Российский боец рассказал, кто из ВСУ первым побежал при наступлении ВС РФ
Согласно информации, обнародованной Следственным комитетом России 21 мая 2024 года, бригадный генерал ВСУ Андрей Гнатов был заочно приговорен российским судом к 28 годам лишения свободы за преступления, совершенные в Донбассе в 2019 году.