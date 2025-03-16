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Рубио сделал заявление относительно наземной операции США в Йемене - 16.03.2025, ПРАЙМ
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Рубио сделал заявление относительно наземной операции США в Йемене
Рубио сделал заявление относительно наземной операции США в Йемене - 16.03.2025, ПРАЙМ
Рубио сделал заявление относительно наземной операции США в Йемене
Соединенные Штаты не планируют наземную операцию в Йемене, но авиаудары будут продолжаться, пока йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) не лишится возможности | 16.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-16T18:25+0300
2025-03-16T18:25+0300
политика
марк рубио
сша
военная операция
йемен
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ВАШИНГТОН, 16 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не планируют наземную операцию в Йемене, но авиаудары будут продолжаться, пока йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) не лишится возможности мешать судоходству в регионе, заявил госсекретарь Марко Рубио. "Мы не можем позволить этим людям контролировать, какие корабли могут проходить, какие нет. Это будет продолжаться, пока они не потеряют возможность делать это", - сказал Рубио в интервью телеканалу CBS News. По его словам, "нужды в наземных рейдах сейчас нет". Рубио отметил, что пока не слышал, чтобы военные обсуждали наземную операцию. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) не собирается идти на переговоры с США, пока не ответит Америке на бомбардировки его территории, сообщил ранее РИА Новости член политбюро хуситов Хузам аль-Асад. Ранее в арабских СМИ появились сообщения, что хуситы якобы проводят переговоры с США после массированных авиаударов по территории Йемена в ночь с субботы на воскресенье. Министерство здравоохранения правительства хуситов сообщало, что 31 человек, в том числе десять детей и женщин, погибли в результате ударов США по разным провинциям на севере и в центральной части Йемена, еще 101 человек пострадал.
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марк рубио, сша, военная операция, йемен
Политика, Марк Рубио, США, военная операция, ЙЕМЕН
18:25 16.03.2025
 
Рубио сделал заявление относительно наземной операции США в Йемене

Рубио: Соединенные Штаты не планируют наземную операцию в Йемене

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 16.03.2025
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
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ВАШИНГТОН, 16 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не планируют наземную операцию в Йемене, но авиаудары будут продолжаться, пока йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) не лишится возможности мешать судоходству в регионе, заявил госсекретарь Марко Рубио.
"Мы не можем позволить этим людям контролировать, какие корабли могут проходить, какие нет. Это будет продолжаться, пока они не потеряют возможность делать это", - сказал Рубио в интервью телеканалу CBS News.
По его словам, "нужды в наземных рейдах сейчас нет". Рубио отметил, что пока не слышал, чтобы военные обсуждали наземную операцию.
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) не собирается идти на переговоры с США, пока не ответит Америке на бомбардировки его территории, сообщил ранее РИА Новости член политбюро хуситов Хузам аль-Асад.
Акция протеста в Йемене - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2025
Трамп приказал ВС США начать "мощные" действия против хуситов в Йемене
Вчера, 22:06
Ранее в арабских СМИ появились сообщения, что хуситы якобы проводят переговоры с США после массированных авиаударов по территории Йемена в ночь с субботы на воскресенье. Министерство здравоохранения правительства хуситов сообщало, что 31 человек, в том числе десять детей и женщин, погибли в результате ударов США по разным провинциям на севере и в центральной части Йемена, еще 101 человек пострадал.
 
ПолитикаМарк РубиоСШАвоенная операцияЙЕМЕН
 
 
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