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Рубио сделал заявление относительно наземной операции США в Йемене

Рубио сделал заявление относительно наземной операции США в Йемене - 16.03.2025, ПРАЙМ

Рубио сделал заявление относительно наземной операции США в Йемене

Соединенные Штаты не планируют наземную операцию в Йемене, но авиаудары будут продолжаться, пока йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) не лишится возможности | 16.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-16T18:25+0300

2025-03-16T18:25+0300

2025-03-16T18:25+0300

политика

марк рубио

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военная операция

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ВАШИНГТОН, 16 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не планируют наземную операцию в Йемене, но авиаудары будут продолжаться, пока йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) не лишится возможности мешать судоходству в регионе, заявил госсекретарь Марко Рубио. "Мы не можем позволить этим людям контролировать, какие корабли могут проходить, какие нет. Это будет продолжаться, пока они не потеряют возможность делать это", - сказал Рубио в интервью телеканалу CBS News. По его словам, "нужды в наземных рейдах сейчас нет". Рубио отметил, что пока не слышал, чтобы военные обсуждали наземную операцию. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) не собирается идти на переговоры с США, пока не ответит Америке на бомбардировки его территории, сообщил ранее РИА Новости член политбюро хуситов Хузам аль-Асад. Ранее в арабских СМИ появились сообщения, что хуситы якобы проводят переговоры с США после массированных авиаударов по территории Йемена в ночь с субботы на воскресенье. Министерство здравоохранения правительства хуситов сообщало, что 31 человек, в том числе десять детей и женщин, погибли в результате ударов США по разным провинциям на севере и в центральной части Йемена, еще 101 человек пострадал.

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марк рубио, сша, военная операция, йемен