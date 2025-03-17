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Глава "Росатома" рассказал о проекте строительства АЭС в Таджикистане - 17.03.2025, ПРАЙМ
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Глава "Росатома" рассказал о проекте строительства АЭС в Таджикистане
Глава "Росатома" рассказал о проекте строительства АЭС в Таджикистане - 17.03.2025, ПРАЙМ
Глава "Росатома" рассказал о проекте строительства АЭС в Таджикистане
Россия предлагает Таджикистану построить АЭС малой мощности, Душанбе изучает эту возможность, обсуждение находится на начальной стадии, заявил генеральный... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T19:13+0300
2025-03-17T19:13+0300
энергетика
алексей лихачев
аэс
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Россия предлагает Таджикистану построить АЭС малой мощности, Душанбе изучает эту возможность, обсуждение находится на начальной стадии, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Наши друзья изучают наше предложение, связанное с малой мощностью, в интересах компактных добычных проектов. Как раз такая мощность, 40-50 МВт, их интересует", - сказал Лихачев в комментарии "Известиям". По его словам, обсуждение находится "в начальной стадии переговоров".
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алексей лихачев, аэс
Энергетика, Алексей Лихачев, АЭС
19:13 17.03.2025
 
Глава "Росатома" рассказал о проекте строительства АЭС в Таджикистане

Лихачев: Россия предлагает Таджикистану построить АЭС малой мощности

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Россия предлагает Таджикистану построить АЭС малой мощности, Душанбе изучает эту возможность, обсуждение находится на начальной стадии, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Наши друзья изучают наше предложение, связанное с малой мощностью, в интересах компактных добычных проектов. Как раз такая мощность, 40-50 МВт, их интересует", - сказал Лихачев в комментарии "Известиям".
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18:26
По его словам, обсуждение находится "в начальной стадии переговоров".
 
ЭнергетикаАлексей ЛихачевАЭС
 
 
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