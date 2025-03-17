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Суд обратил в доход России 100% активов АО "Дальполиметалл" - 17.03.2025, ПРАЙМ
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Суд обратил в доход России 100% активов АО "Дальполиметалл"
Суд обратил в доход России 100% активов АО "Дальполиметалл" - 17.03.2025, ПРАЙМ
Суд обратил в доход России 100% активов АО "Дальполиметалл"
Дальнегорский районный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и постановил передать в собственность Российской Федерации 100% активов крупнейшего... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T13:05+0300
2025-03-17T13:05+0300
приморье
суд
свинец
активы
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар – ПРАЙМ. Дальнегорский районный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и постановил передать в собственность Российской Федерации 100% активов крупнейшего производителя свинцового концентрата "Дальполиметалл", сообщила РИА Новости представитель пресс-службы судебной системы Приморского края Елена Оленева."Согласно решению Дальнегорского районного суда... удовлетворены исковые требования Генпрокуроры Российской Федерации... об обращении акций в доход Российской Федерации (100% акций)", - сообщила Оленева. Она уточнила, что государству переданы обыкновенные акции АО "Горно-металлургический комплекс „Дальполиметалл“": 67% принадлежали акционерному обществу "МС-ГРУПП", 16,5% — компании Mimoro Constructions Ltd, еще 16,5% — Wanester Management Limited. Данные активы были изъяты в связи с отсутствием подтверждения их законного приобретения в соответствии с антикоррупционным законодательством.Ранее Генеральная прокуратура подала иск к расположенному в Приморье одному из крупнейших в РФ производителей свинцового концентрата - ОАО "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл" - и его владельцам, в том числе кипрским компаниям.
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приморье, суд, свинец, активы
Приморье, суд, свинец, активы
13:05 17.03.2025
 
Суд обратил в доход России 100% активов АО "Дальполиметалл"

Суд обратил в доход РФ 100% активов производителя свинца "Дальполиметалл"

© fotolia.com / Sebastian Duda#Суд
#Суд - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
© fotolia.com / Sebastian Duda
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар – ПРАЙМ. Дальнегорский районный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и постановил передать в собственность Российской Федерации 100% активов крупнейшего производителя свинцового концентрата "Дальполиметалл", сообщила РИА Новости представитель пресс-службы судебной системы Приморского края Елена Оленева.
"Согласно решению Дальнегорского районного суда... удовлетворены исковые требования Генпрокуроры Российской Федерации... об обращении акций в доход Российской Федерации (100% акций)", - сообщила Оленева.
Она уточнила, что государству переданы обыкновенные акции АО "Горно-металлургический комплекс „Дальполиметалл“": 67% принадлежали акционерному обществу "МС-ГРУПП", 16,5% — компании Mimoro Constructions Ltd, еще 16,5% — Wanester Management Limited. Данные активы были изъяты в связи с отсутствием подтверждения их законного приобретения в соответствии с антикоррупционным законодательством.
Ранее Генеральная прокуратура подала иск к расположенному в Приморье одному из крупнейших в РФ производителей свинцового концентрата - ОАО "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл" - и его владельцам, в том числе кипрским компаниям.
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Приморьесудсвинецактивы
 
 
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