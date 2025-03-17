https://1prime.ru/20250317/avto-855851978.html

Стало известно, какие авто скрываются под новым брендом RSV

Стало известно, какие авто скрываются под новым брендом RSV - 17.03.2025, ПРАЙМ

Стало известно, какие авто скрываются под новым брендом RSV

На прошлой неделе стартовал запуск производства автомобилей под маркой Rosva Motors на мощностях бывшего завода ПСМА в Калуге, где ранее собирались автомобили... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T14:20+0300

2025-03-17T14:20+0300

2025-03-17T14:20+0300

калуга

peugeot

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авто

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. На прошлой неделе стартовал запуск производства автомобилей под маркой Rosva Motors на мощностях бывшего завода ПСМА в Калуге, где ранее собирались автомобили Peugeot, Citroen, Opel и Mitsubishi, сообщает портал NaAvtotrasse. О старте производства компания "Автомобильные технологии" объявила 6 марта.Согласно данным портала, уже была выпущена первая партия машин нового бренда. Примечательно, что первые автомобили RSV были зарегистрированы еще в феврале, а сам товарный знак официально запатентован в мае 2024 года.Как отметил главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков, еще на этапе регистрации бренда стало очевидно, что под названием RSV будут выпускаться модели Citroen и Peugeot калужской сборки, что теперь подтвердилось.Первым автомобилем марки стал кроссовер, который представляет собой Citroen C5 Aircross с измененными логотипами, сообщает NaAvtotrasse. Точные объемы производства пока не раскрываются. Ожидается, что на первом этапе автомобили будут отличаться только эмблемами, а затем планируется локализация отдельных узлов и компонентов.

https://1prime.ru/20250317/fary-855847805.html

калуга

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калуга, peugeot, citroen, opel, авто