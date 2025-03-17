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Бензин продолжил дорожать на российской бирже в понедельник
Бензин продолжил дорожать на российской бирже в понедельник - 17.03.2025, ПРАЙМ
Бензин продолжил дорожать на российской бирже в понедельник
Стоимость бензина на Петербургской бирже растет три торговых дня подряд, а за понедельник марка Аи-92 подорожала по территориальному индексу Европейской части... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T16:01+0300
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Петербургской бирже растет три торговых дня подряд, а за понедельник марка Аи-92 подорожала по территориальному индексу Европейской части России на 0,02%, Аи-95 - на 0,47%, свидетельствуют данные торгов. Теперь тонна бензина Аи-92 стоит 49 494 рубля, Аи-95 - 56 468 рублей. Кроме того, по итогам торговой сессии выросла и стоимость дизельного топлива. Летнее дизтопливо подорожало сильнее остальных сортов - на 1,31%, до 57 717 рублей за тонну. Цена на межсезонное дизтопливо выросла на 0,67%, до 58 368 рублей за тонну, зимнего - на 0,44%, до 57 818 рублей. Мазут вырос в цене на 0,32% - до 30 509 рублей за тонну. В то же время стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) снизилась на 0,33%, до 17 121 рубля за тонну, авиакеросина - на 0,46%, до 80 303 рублей. Правительство РФ изучает предложение нефтяников и Минэнерго об изменении приоритетности поставок топлива по железной дороге до третьего уровня с шестого на весенне-летний период, сообщил в начале марта вице-премьер Александр Новак. До этого министр энергетики Сергей Цивилев заявлял, что Минэнерго готово при необходимости принимать любые оперативные меры, чтобы не допустить сбоя перевозок топлива и последующего повышения цен. Тем временем кабмин принял решение продлить с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год, однако эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью). Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа прошлого года, но 20 мая он был приостановлен и осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
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рынки, аи-92, аи-95, еаэс, бензин, цены на бензин, санкт-петербургская биржа
Экономика, Рынки, Аи-92, Аи-95, ЕАЭС, Бензин, цены на бензин, Санкт-Петербургская биржа
Бензин продолжил дорожать на российской бирже в понедельник
Стоимость бензина на Петербургской бирже растет три торговых дня подряд
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Петербургской бирже растет три торговых дня подряд, а за понедельник марка Аи-92 подорожала по территориальному индексу Европейской части России на 0,02%, Аи-95 - на 0,47%, свидетельствуют данные торгов.
Теперь тонна бензина Аи-92 стоит 49 494 рубля, Аи-95 - 56 468 рублей.
Кроме того, по итогам торговой сессии выросла и стоимость дизельного топлива. Летнее дизтопливо подорожало сильнее остальных сортов - на 1,31%, до 57 717 рублей за тонну. Цена на межсезонное дизтопливо выросла на 0,67%, до 58 368 рублей за тонну, зимнего - на 0,44%, до 57 818 рублей.
Мазут вырос в цене на 0,32% - до 30 509 рублей за тонну. В то же время стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) снизилась на 0,33%, до 17 121 рубля за тонну, авиакеросина - на 0,46%, до 80 303 рублей.
Правительство РФ изучает предложение нефтяников и Минэнерго об изменении приоритетности поставок топлива по железной дороге до третьего уровня с шестого на весенне-летний период, сообщил в начале марта вице-премьер Александр Новак. До этого министр энергетики Сергей Цивилев заявлял, что Минэнерго готово при необходимости принимать любые оперативные меры, чтобы не допустить сбоя перевозок топлива и последующего повышения цен.
Тем временем кабмин принял решение продлить с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год, однако эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью). Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа прошлого года, но 20 мая он был приостановлен и осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
Биржевая цена бензина Аи-92 выросла на 0,4%, Аи-95 подорожал на 0,6%