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Бензин продолжил дорожать на российской бирже в понедельник

Бензин продолжил дорожать на российской бирже в понедельник - 17.03.2025, ПРАЙМ

Бензин продолжил дорожать на российской бирже в понедельник

Стоимость бензина на Петербургской бирже растет три торговых дня подряд, а за понедельник марка Аи-92 подорожала по территориальному индексу Европейской части... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T16:01+0300

2025-03-17T16:01+0300

2025-03-17T16:01+0300

экономика

рынки

аи-92

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цены на бензин

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Петербургской бирже растет три торговых дня подряд, а за понедельник марка Аи-92 подорожала по территориальному индексу Европейской части России на 0,02%, Аи-95 - на 0,47%, свидетельствуют данные торгов. Теперь тонна бензина Аи-92 стоит 49 494 рубля, Аи-95 - 56 468 рублей. Кроме того, по итогам торговой сессии выросла и стоимость дизельного топлива. Летнее дизтопливо подорожало сильнее остальных сортов - на 1,31%, до 57 717 рублей за тонну. Цена на межсезонное дизтопливо выросла на 0,67%, до 58 368 рублей за тонну, зимнего - на 0,44%, до 57 818 рублей. Мазут вырос в цене на 0,32% - до 30 509 рублей за тонну. В то же время стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) снизилась на 0,33%, до 17 121 рубля за тонну, авиакеросина - на 0,46%, до 80 303 рублей. Правительство РФ изучает предложение нефтяников и Минэнерго об изменении приоритетности поставок топлива по железной дороге до третьего уровня с шестого на весенне-летний период, сообщил в начале марта вице-премьер Александр Новак. До этого министр энергетики Сергей Цивилев заявлял, что Минэнерго готово при необходимости принимать любые оперативные меры, чтобы не допустить сбоя перевозок топлива и последующего повышения цен. Тем временем кабмин принял решение продлить с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год, однако эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью). Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа прошлого года, но 20 мая он был приостановлен и осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.

https://1prime.ru/20250314/benzin-855792145.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, аи-92, аи-95, еаэс, бензин, цены на бензин, санкт-петербургская биржа