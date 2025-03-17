https://1prime.ru/20250317/fary-855847805.html

Специалисты рассказали, как вернуть фарам первоначальный вид

Специалисты рассказали, как вернуть фарам первоначальный вид - 17.03.2025, ПРАЙМ

Специалисты рассказали, как вернуть фарам первоначальный вид

Существует три эффективных способа, которые помогут восстановить прозрачность фар автомобиля, сообщает портал Autonews. | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T11:36+0300

2025-03-17T11:36+0300

2025-03-17T11:36+0300

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Существует три эффективных способа, которые помогут восстановить прозрачность фар автомобиля, сообщает портал Autonews. В процессе эксплуатации автомобильные фары теряют прозрачность, постепенно мутнея или вовсе желтея. Это может негативно сказаться на видимости в темное время суток и при плохих погодных условиях и представляет угрозу безопасности движения. Основными причинами помутнения зачастую являются внешние факторы, такие как механические повреждения от дорожного мусора, неправильный уход, воздействие ультрафиолетовых лучей и применение некачественных моющих средств, сообщает портал. Autonews предлагает три эффективных способа полировки для восстановления прозрачности фар. Самым доступным методом, по версии портала, является полировка с использованием зубной пасты. Нужно нанести пасту на очищенную поверхность фары и втирать ее круговыми движениями с помощью мягкой щетки, периодически смачивая водой. После процедуры фару следует тщательно промыть и нанести защитный состав.Более сложным, но эффективным методом портал называет механическую полировку, для которой понадобятся шлифовальная машинка или дрель с насадками, а также наждачная бумага разной зернистости. Полировка выполняется поэтапно: сначала грубая обработка, затем финишная доводка и нанесение защитного покрытия. Важно равномерно распределять нагрузку и не задерживаться на одном участке, чтобы избежать перегрева пластика, отмечает Autonews.Самым действенным способом восстановления первоначального вида фар по версии Autonews является химическая полировка. Тем не менее, такой способ требует особой осторожности. Поверхность фары обрабатывают паром от специального химического состава, после чего наносят защитное покрытие. Такой метод позволяет добиться максимальной прозрачности, но требует профессионального оборудования.Кроме того, портал рекомендует соблюдать базовые правила по уходу за машиной, поскольку они также могут продлить срок службы фар. Важно регулярно мыть машину качественными средствами, парковать ее в тени, избегать мест с пылью и строительными работами, а также протирать фары только влажной тканью.

https://1prime.ru/20250317/inomarki-855846194.html

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технологии, авто, ремонт