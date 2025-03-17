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Семейная ипотека на вторичное жилье охватит 17% россиян, сообщили в "Циан"
Семейная ипотека на вторичное жилье охватит 17% россиян, сообщили в "Циан" - 17.03.2025, ПРАЙМ
Семейная ипотека на вторичное жилье охватит 17% россиян, сообщили в "Циан"
Семейная ипотека, распространенная на рынок вторичного жилья, может охватить 17% россиян, рассказал РИА Недвижимость руководитель "Циан.Аналитики" Алексей... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T12:19+0300
2025-03-17T12:19+0300
2025-03-17T12:19+0300
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вторичное жилье
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Семейная ипотека, распространенная на рынок вторичного жилья, может охватить 17% россиян, рассказал РИА Недвижимость руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов. Ранее Минфин сообщил о расширении действия программы семейной ипотеки. Новые условия начнут действовать с 1 апреля 2025 года и будут распространяться на вторичный рынок в городах, где ведется строительство не более двух домов. Приобрести жилье можно будет в многоквартирном доме не старше 20 лет. "Потенциал достаточно большой, речь идет о появлении льготной программы, потенциально доступной примерно для 17% населения", - сказал Попов. По его оценке, по состоянию на март в 750 российских городах с суммарным населением почти 20 миллионов человек нет строящегося жилья или насчитывается не более двух новостроек, включая Норильск, Мурманск, Орск, Сызрань, Златоуст, Прокопьевск. При этом в 80 из них нет подходящей под условия программы вторички. "В прочих 670 городах выбор у потенциальных получателей новой льготной программы будет. Если в среднем по РФ примерно 17% домов введено в эксплуатацию в 2005 году или позднее, то в этих городах средний показатель лишь ненамного ниже - примерно 14%. От города к городу цифры сильно варьируются. Если в Апатитах, Североморске и Воркуте 20-летнему критерию соответствует один-два дома, то в Урае, Пыть-Яхе, Арске и Магасе - более трех четвертей городской застройки", - уточнил Попов. Он также подчеркнул, что механика льготного кредитования на вторичном рынке пока не полностью понятна. Например, каким образом будет соблюдаться упомянутый Минфином запрет на заключение сделок между взаимозависимыми лицами, как часто будет обновляться перечень городов, входящих в программу. Кроме того, есть риски, что программа ограничит новое строительство в городах, поскольку застройщикам будет сложно конкурировать за покупателя, предупредил Попов. Эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко полагает, что условия распространения семейной ипотеки на вторичное жилье могут быть скорректированы в течение ближайших месяцев, так как в некоторых городах могут быть всего один-два дома, построенные в последние 20 лет.
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циан, недвижимость, минфин, ипотека, семейная ипотека, вторичное жилье
Экономика, ЦИАН, Недвижимость, Минфин, ипотека, семейная ипотека, вторичное жилье
Семейная ипотека на вторичное жилье охватит 17% россиян, сообщили в "Циан"
"Циан": расширенная программа семейной ипотеки потенциально доступна для 17% россиян
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Семейная ипотека, распространенная на рынок вторичного жилья, может охватить 17% россиян, рассказал РИА Недвижимость руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов.
Ранее Минфин сообщил о расширении действия программы семейной ипотеки. Новые условия начнут действовать с 1 апреля 2025 года и будут распространяться на вторичный рынок в городах, где ведется строительство не более двух домов. Приобрести жилье можно будет в многоквартирном доме не старше 20 лет.
"Потенциал достаточно большой, речь идет о появлении льготной программы, потенциально доступной примерно для 17% населения", - сказал Попов.
По его оценке, по состоянию на март в 750 российских городах с суммарным населением почти 20 миллионов человек нет строящегося жилья или насчитывается не более двух новостроек, включая Норильск, Мурманск, Орск, Сызрань, Златоуст, Прокопьевск. При этом в 80 из них нет подходящей под условия программы вторички.
"В прочих 670 городах выбор у потенциальных получателей новой льготной программы будет. Если в среднем по РФ примерно 17% домов введено в эксплуатацию в 2005 году или позднее, то в этих городах средний показатель лишь ненамного ниже - примерно 14%. От города к городу цифры сильно варьируются. Если в Апатитах, Североморске и Воркуте 20-летнему критерию соответствует один-два дома, то в Урае, Пыть-Яхе, Арске и Магасе - более трех четвертей городской застройки", - уточнил Попов.
Он также подчеркнул, что механика льготного кредитования на вторичном рынке пока не полностью понятна. Например, каким образом будет соблюдаться упомянутый Минфином запрет на заключение сделок между взаимозависимыми лицами, как часто будет обновляться перечень городов, входящих в программу. Кроме того, есть риски, что программа ограничит новое строительство в городах, поскольку застройщикам будет сложно конкурировать за покупателя, предупредил Попов.
Эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко полагает, что условия распространения семейной ипотеки на вторичное жилье могут быть скорректированы в течение ближайших месяцев, так как в некоторых городах могут быть всего один-два дома, построенные в последние 20 лет.
Семейная ипотека расширяется на вторичный рынок