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"Камаз" в 2025 году выпустит 700 тягачей на сжиженном природном газе - 17.03.2025, ПРАЙМ
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"Камаз" в 2025 году выпустит 700 тягачей на сжиженном природном газе
"Камаз" в 2025 году выпустит 700 тягачей на сжиженном природном газе - 17.03.2025, ПРАЙМ
"Камаз" в 2025 году выпустит 700 тягачей на сжиженном природном газе
ПАО "Камаз" в 2025 году выпустит 700 седельных тягачей КАМАЗ-54901 на сжиженном природном газе, сообщила пресс-служба компании. | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T11:24+0300
2025-03-17T11:24+0300
газ
камаз
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авто
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. ПАО "Камаз" в 2025 году выпустит 700 седельных тягачей КАМАЗ-54901 на сжиженном природном газе, сообщила пресс-служба компании. "К середине 2025 года "Камаз" намерен увеличить темпы производства: в летние и осенние месяцы планируется ежемесячно производить более 100 автомобилей КАМАЗ-54901 на СПГ... План производства на 2025 год – более 700 единиц", - говорится в сообщении. В компании добавили, что производство газомоторной версии автомобиля стартовало в сентябре 2024 года. В прошлом году производитель выпустил первые 200 грузовиков этой модификации. Как уточнили в пресс-службе, производство техники, работающей на газовом топливе, – одно из приоритетных направлений развития ПАО "Камаз", с 2024 года модель на сжиженном природном газе представлена в новейшем модельном ряде автомобилей завода. В феврале с главного сборочного конвейера сошли 20 автомобилей КАМАЗ-54901, работающих на СПГ. "Седельный тягач КАМАЗ-54901 на СПГ (отвечает требованиям ДОПОГ, что позволяет перевозить опасные грузы) – это газомоторная версия хорошо известного флагмана поколения К5, за короткий срок завоевавшего доверие потребителей. В этой модификации автомобиль с индексом 54901 оснащён газовым двигателем КАМАЗ Р6 ("Евро-5") мощностью 460 л.с., автоматизированной коробкой передач и двумя криобаками, вмещающими 1060 литров сжиженного природного газа", - уточнил автопроизводитель.
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газ, камаз, бизнес, авто
Газ, Камаз, Бизнес, Авто
11:24 17.03.2025
 
"Камаз" в 2025 году выпустит 700 тягачей на сжиженном природном газе

"Камаз": в 2025 году планируется выпуск 700 моделей КАМАЗ-54901

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "КАМАЗ"
Логотип ПАО КАМАЗ - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. ПАО "Камаз" в 2025 году выпустит 700 седельных тягачей КАМАЗ-54901 на сжиженном природном газе, сообщила пресс-служба компании.
"К середине 2025 года "Камаз" намерен увеличить темпы производства: в летние и осенние месяцы планируется ежемесячно производить более 100 автомобилей КАМАЗ-54901 на СПГ... План производства на 2025 год – более 700 единиц", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что производство газомоторной версии автомобиля стартовало в сентябре 2024 года. В прошлом году производитель выпустил первые 200 грузовиков этой модификации.
Как уточнили в пресс-службе, производство техники, работающей на газовом топливе, – одно из приоритетных направлений развития ПАО "Камаз", с 2024 года модель на сжиженном природном газе представлена в новейшем модельном ряде автомобилей завода. В феврале с главного сборочного конвейера сошли 20 автомобилей КАМАЗ-54901, работающих на СПГ.
"Седельный тягач КАМАЗ-54901 на СПГ (отвечает требованиям ДОПОГ, что позволяет перевозить опасные грузы) – это газомоторная версия хорошо известного флагмана поколения К5, за короткий срок завоевавшего доверие потребителей. В этой модификации автомобиль с индексом 54901 оснащён газовым двигателем КАМАЗ Р6 ("Евро-5") мощностью 460 л.с., автоматизированной коробкой передач и двумя криобаками, вмещающими 1060 литров сжиженного природного газа", - уточнил автопроизводитель.
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