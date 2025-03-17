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"Камаз" в 2025 году выпустит 700 тягачей на сжиженном природном газе

"Камаз" в 2025 году выпустит 700 тягачей на сжиженном природном газе - 17.03.2025, ПРАЙМ

"Камаз" в 2025 году выпустит 700 тягачей на сжиженном природном газе

ПАО "Камаз" в 2025 году выпустит 700 седельных тягачей КАМАЗ-54901 на сжиженном природном газе, сообщила пресс-служба компании. | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T11:24+0300

2025-03-17T11:24+0300

2025-03-17T11:24+0300

газ

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. ПАО "Камаз" в 2025 году выпустит 700 седельных тягачей КАМАЗ-54901 на сжиженном природном газе, сообщила пресс-служба компании. "К середине 2025 года "Камаз" намерен увеличить темпы производства: в летние и осенние месяцы планируется ежемесячно производить более 100 автомобилей КАМАЗ-54901 на СПГ... План производства на 2025 год – более 700 единиц", - говорится в сообщении. В компании добавили, что производство газомоторной версии автомобиля стартовало в сентябре 2024 года. В прошлом году производитель выпустил первые 200 грузовиков этой модификации. Как уточнили в пресс-службе, производство техники, работающей на газовом топливе, – одно из приоритетных направлений развития ПАО "Камаз", с 2024 года модель на сжиженном природном газе представлена в новейшем модельном ряде автомобилей завода. В феврале с главного сборочного конвейера сошли 20 автомобилей КАМАЗ-54901, работающих на СПГ. "Седельный тягач КАМАЗ-54901 на СПГ (отвечает требованиям ДОПОГ, что позволяет перевозить опасные грузы) – это газомоторная версия хорошо известного флагмана поколения К5, за короткий срок завоевавшего доверие потребителей. В этой модификации автомобиль с индексом 54901 оснащён газовым двигателем КАМАЗ Р6 ("Евро-5") мощностью 460 л.с., автоматизированной коробкой передач и двумя криобаками, вмещающими 1060 литров сжиженного природного газа", - уточнил автопроизводитель.

https://1prime.ru/20250303/kamaz-855416580.html

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газ, камаз, бизнес, авто