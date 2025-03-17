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Китай в январе-феврале сократил добычу нефти на 0,2%

Китай в январе-феврале сократил добычу нефти на 0,2% - 17.03.2025, ПРАЙМ

Китай в январе-феврале сократил добычу нефти на 0,2%

Китай в январе-феврале 2025 года сократил добычу нефти на 0,2% по сравнению с тем же периодом 2024 года, а добычу природного газа увеличил на 3,7%,... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T05:53+0300

2025-03-17T05:53+0300

2025-03-17T05:53+0300

энергетика

нефть

газ

китай

кнр

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ПЕКИН, 17 мар – ПРАЙМ. Китай в январе-феврале 2025 года сократил добычу нефти на 0,2% по сравнению с тем же периодом 2024 года, а добычу природного газа увеличил на 3,7%, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР. Китай в январе-феврале 2025 года добыл 35,04 миллиона тонн нефти, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года падение составило 0,2%. Объем переработки нефти за два месяца достиг 119,17 миллиона тонн, рост показателя в годовом выражении составил 2,1%. Добыча газа в Китае в январе-феврале года составила 43,3 миллиарда кубометров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 3,7%. Вместе с тем выросло производство угля, так, за два месяца года рост показателя составил 7,7%, объем производства достиг отметки в 770 миллионов тонн.

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, газ, китай, кнр