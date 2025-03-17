https://1prime.ru/20250317/kitaj-855840498.html
Китай в январе-феврале сократил добычу нефти на 0,2%
Китай в январе-феврале сократил добычу нефти на 0,2% - 17.03.2025, ПРАЙМ
Китай в январе-феврале сократил добычу нефти на 0,2%
Китай в январе-феврале 2025 года сократил добычу нефти на 0,2% по сравнению с тем же периодом 2024 года, а добычу природного газа увеличил на 3,7%,... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T05:53+0300
2025-03-17T05:53+0300
2025-03-17T05:53+0300
энергетика
нефть
газ
китай
кнр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855840498.jpg?1742179983
ПЕКИН, 17 мар – ПРАЙМ. Китай в январе-феврале 2025 года сократил добычу нефти на 0,2% по сравнению с тем же периодом 2024 года, а добычу природного газа увеличил на 3,7%, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР.
Китай в январе-феврале 2025 года добыл 35,04 миллиона тонн нефти, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года падение составило 0,2%. Объем переработки нефти за два месяца достиг 119,17 миллиона тонн, рост показателя в годовом выражении составил 2,1%.
Добыча газа в Китае в январе-феврале года составила 43,3 миллиарда кубометров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 3,7%.
Вместе с тем выросло производство угля, так, за два месяца года рост показателя составил 7,7%, объем производства достиг отметки в 770 миллионов тонн.
китай
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, газ, китай, кнр
Энергетика, Нефть, Газ, КИТАЙ, КНР
Китай в январе-феврале сократил добычу нефти на 0,2%
Китай в январе-феврале сократил добычу нефти на 0,2%, а добычу газа увеличил на 3,7%
ПЕКИН, 17 мар – ПРАЙМ. Китай в январе-феврале 2025 года сократил добычу нефти на 0,2% по сравнению с тем же периодом 2024 года, а добычу природного газа увеличил на 3,7%, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные государственного статистического бюро КНР.
Китай в январе-феврале 2025 года добыл 35,04 миллиона тонн нефти, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года падение составило 0,2%. Объем переработки нефти за два месяца достиг 119,17 миллиона тонн, рост показателя в годовом выражении составил 2,1%.
Добыча газа в Китае в январе-феврале года составила 43,3 миллиарда кубометров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 3,7%.
Вместе с тем выросло производство угля, так, за два месяца года рост показателя составил 7,7%, объем производства достиг отметки в 770 миллионов тонн.