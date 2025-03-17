https://1prime.ru/20250317/kursk-855843077.html

"Конец боев приближается". ВСУ бегут из Курской области, признали на Западе

"Конец боев приближается". ВСУ бегут из Курской области, признали на Западе - 17.03.2025, ПРАЙМ

"Конец боев приближается". ВСУ бегут из Курской области, признали на Западе

Западные аналитики, опрошенные New York Times, признали, что украинские формирования, атаковавшие Курскую область, отступают из региона на фоне успешного... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T08:41+0300

2025-03-17T08:41+0300

2025-03-17T08:45+0300

спецоперация на украине

владимир путин

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украина

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дональд трамп

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Западные аналитики, опрошенные New York Times, признали, что украинские формирования, атаковавшие Курскую область, отступают из региона на фоне успешного наступления российских войск. По их оценкам, боевые действия на этой территории практически завершены. В конце прошлой недели российские войска начали крупномасштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 квадратных километров, включая населенные пункты Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка и Михайловка. В четверг Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль районного центра — Суджи. По данным источника РИА Новости в пророссийском подполье, украинское командование направляет раненых в Николаев, где они получают лишь частичное лечение и затем вновь отправляются на передовую для восполнения потерь. Один из бойцов спецназа "Ахмат" с позывным "Гром" рассказал РИА Новости, что первыми из Казачьей Локни бежали боевики украинских националистических формирований "Кракен"* и "Азов"*, а также польские наемники, не дождавшись подхода российских подразделений.По словам аналитика финской компании Black Bird Group Паси Паройнена, украинские войска оставили практически всю территорию Курской области, за исключением небольшого участка у границы. "К воскресенью они цеплялись за узкую полоску земли вдоль российско-украинской границы", — приводит его слова NYT. Он также отметил, что боевые действия в регионе близятся к завершению. "Конец боев приближается", - добавил он.Австрийский военный эксперт Франц-Штефан Гади охарактеризовал действия российских войск как "успешное наступление". В то же время украинские военные признают сложную ситуацию. Командир штурмового саперного взвода ВСУ с позывным "Борода" пожаловался изданию, что позиции украинских войск "сместились значительно ближе к границе". Еще один военнослужащий ВСУ по имени Андрей отметил, что пауза в оказании военной помощи и обмене разведданными со стороны администрации Дональда Трампа ухудшила положение украинских войск, которым российская армия навязала свое тактическое преимущество. В результате, по его словам, в рядах ВСУ началась паника.Газета также сообщает, что отступавшие из Курской области украинские боевики уничтожали свое снаряжение, чтобы оно не досталось российским войскам. Президент России Владимир Путин ранее в марте провел совещание в одном из командных пунктов курской группировки. Начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что российские силы освободили более 1100 квадратных километров территории, что составляет свыше 86% ранее занятой противником площади. Потери ВСУ в регионе, по его словам, превысили 67 тысяч человек. Герасимов также сообщил, что украинские военные активно сдаются в плен, осознавая безнадежность ситуации. В результате российские силы взяли в плен около 430 бойцов ВСУ.В Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" при поддержке 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 72-й мотострелковой бригады, а также группы спецназа "Ахмат" "Аида" осуществили обходной маневр украинской группировки в Судже, используя газопровод и оборудовав подземный ход в тылу противника. В результате была взята под контроль промышленная зона Суджи. Как рассказал РИА Новости командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным "Тьма", в ходе успешной операции "Поток" российские подразделения оставили украинские силы без управления, связи и поддержки беспилотной авиации, что привело к их уничтожению в Судже.* Организация признана террористической и запрещена в России.

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владимир путин, россия, всу, украина, сша, дональд трамп