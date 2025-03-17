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В России растет спрос на бизнес-седан LADA Aura - 17.03.2025, ПРАЙМ
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В России растет спрос на бизнес-седан LADA Aura
В России растет спрос на бизнес-седан LADA Aura - 17.03.2025, ПРАЙМ
В России растет спрос на бизнес-седан LADA Aura
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Новый бизнес-седан Lada Aura пока вызывает наибольший интерес у частных покупателей – на их долю приходится около двух третей спроса в... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T09:36+0300
2025-03-17T09:36+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
москва
казань
lada
lada aura
авто
продажа автомобилей
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Новый бизнес-седан Lada Aura пока вызывает наибольший интерес у частных покупателей – на их долю приходится около двух третей спроса в сети дилерских центров "Прагматика", сообщает агентство "Автостат".Как сообщили агентству в компании "Прагматика", наиболее востребованной среди клиентов является более дорогая комплектация Status. Покупатели отдают предпочтение темным цветам кузова – черному и коричневому, в то время как на серебристый оттенок приходится примерно 30% запросов.Директор сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский отметил, что интерес к модели постепенно растет. Первые продажи уже состоялись не только в петербургских салонах, но и в автоцентрах компании в других городах Северо-Западного региона. По его прогнозам, к концу 2025 года Aura может занять 2–3% в общем объеме продаж бренда.Также Шапринский сообщил, что весной автомобили этой модели начнут поступать в автопарки администраций крупнейших городов, включая Москву, Санкт-Петербург и Казань – сейчас идет процесс подписания необходимых документов. Помимо этого, заключены первые сделки с таксопарками: Lada Aura уже представлена в сервисе "Яндекс Такси" в сегменте "Комфорт".Все версии Lada Aura оснащены 1,8-литровым двигателем Evo мощностью 122 л. с. и автоматической коробкой передач. Для модели доступны три варианта окраски кузова: черный "Пантера", серебристый "Платина" и коричневый "Кориандр".
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Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, КАЗАНЬ, Lada, LADA AURA, Авто, продажа автомобилей
09:36 17.03.2025
 
В России растет спрос на бизнес-седан LADA Aura

"Автостат": две трети покупателей LADA Aura являются розничными клиентами

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкLADA Aura
LADA Aura - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Новый бизнес-седан Lada Aura пока вызывает наибольший интерес у частных покупателей – на их долю приходится около двух третей спроса в сети дилерских центров "Прагматика", сообщает агентство "Автостат".
Как сообщили агентству в компании "Прагматика", наиболее востребованной среди клиентов является более дорогая комплектация Status. Покупатели отдают предпочтение темным цветам кузова – черному и коричневому, в то время как на серебристый оттенок приходится примерно 30% запросов.
Директор сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский отметил, что интерес к модели постепенно растет. Первые продажи уже состоялись не только в петербургских салонах, но и в автоцентрах компании в других городах Северо-Западного региона. По его прогнозам, к концу 2025 года Aura может занять 2–3% в общем объеме продаж бренда.
Также Шапринский сообщил, что весной автомобили этой модели начнут поступать в автопарки администраций крупнейших городов, включая Москву, Санкт-Петербург и Казань – сейчас идет процесс подписания необходимых документов. Помимо этого, заключены первые сделки с таксопарками: Lada Aura уже представлена в сервисе "Яндекс Такси" в сегменте "Комфорт".
Все версии Lada Aura оснащены 1,8-литровым двигателем Evo мощностью 122 л. с. и автоматической коробкой передач. Для модели доступны три варианта окраски кузова: черный "Пантера", серебристый "Платина" и коричневый "Кориандр".
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БизнесРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМОСКВАКАЗАНЬLadaLADA AURAАвтопродажа автомобилей
 
 
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