https://1prime.ru/20250317/neft-855842601.html

Цены на нефть начинают неделю в плюсе

Цены на нефть начинают неделю в плюсе - 17.03.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть начинают неделю в плюсе

Мировые цены на нефть растут в понедельник утром, инвесторы оценивают геополитические события на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T08:08+0300

2025-03-17T08:08+0300

2025-03-17T08:08+0300

экономика

нефть

ближний восток

йемен

красное море

добыча нефти

цены

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/55/841465548_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_646b105cb9d6ef8f06ce03d2fa8fdcf7.jpg

МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник утром, инвесторы оценивают геополитические события на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.55 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,75% - до 71,11 доллара за баррель, майских фьючерсов WTI - на 0,76%, до 67,42 доллара. Нефтяной рынок продолжает следить за развитием геополитических событий на Ближнем Востоке, усиление напряженности там может повлиять на перебои в поставках сырьевых продуктов, в том числе нефти. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) объявило о второй атаке на авианосец США Harry Truman в северной части Красного моря, говорится в сообщении военного представителя движения Яхьи Сариа в социальной сети Х ранее в понедельник. До этого хуситы заявили об атаке на авианосец вечером в воскресенье, назвав это ответом на бомбежку территории Йемена, в результате которой, по данным министерства здравоохранения правительства хуситов, погибли свыше 50 человек и более ста были ранены. Ряд судоходных компаний приостановили перевозки через Красное море после того, как движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, заявило о поддержке Палестины и о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли.

https://1prime.ru/20250317/kitaj-855840498.html

ближний восток

йемен

красное море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, ближний восток, йемен, красное море, добыча нефти, цены