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Цены на нефть начинают неделю в плюсе
Цены на нефть начинают неделю в плюсе - 17.03.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть начинают неделю в плюсе
Мировые цены на нефть растут в понедельник утром, инвесторы оценивают геополитические события на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T08:08+0300
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экономика
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ближний восток
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добыча нефти
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник утром, инвесторы оценивают геополитические события на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.55 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,75% - до 71,11 доллара за баррель, майских фьючерсов WTI - на 0,76%, до 67,42 доллара. Нефтяной рынок продолжает следить за развитием геополитических событий на Ближнем Востоке, усиление напряженности там может повлиять на перебои в поставках сырьевых продуктов, в том числе нефти. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) объявило о второй атаке на авианосец США Harry Truman в северной части Красного моря, говорится в сообщении военного представителя движения Яхьи Сариа в социальной сети Х ранее в понедельник. До этого хуситы заявили об атаке на авианосец вечером в воскресенье, назвав это ответом на бомбежку территории Йемена, в результате которой, по данным министерства здравоохранения правительства хуситов, погибли свыше 50 человек и более ста были ранены. Ряд судоходных компаний приостановили перевозки через Красное море после того, как движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, заявило о поддержке Палестины и о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли.
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нефть, ближний восток, йемен, красное море, добыча нефти, цены
Экономика, Нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ЙЕМЕН, Красное море, добыча нефти, цены
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник утром, инвесторы оценивают геополитические события на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.55 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,75% - до 71,11 доллара за баррель, майских фьючерсов WTI - на 0,76%, до 67,42 доллара.
Нефтяной рынок продолжает следить за развитием геополитических событий на Ближнем Востоке, усиление напряженности там может повлиять на перебои в поставках сырьевых продуктов, в том числе нефти.
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) объявило о второй атаке на авианосец США Harry Truman в северной части Красного моря, говорится в сообщении военного представителя движения Яхьи Сариа в социальной сети Х ранее в понедельник. До этого хуситы заявили об атаке на авианосец вечером в воскресенье, назвав это ответом на бомбежку территории Йемена, в результате которой, по данным министерства здравоохранения правительства хуситов, погибли свыше 50 человек и более ста были ранены.
Ряд судоходных компаний приостановили перевозки через Красное море после того, как движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, заявило о поддержке Палестины и о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли.
Китай в январе-феврале сократил добычу нефти на 0,2%