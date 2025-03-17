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Цены на нефть растут в пределах 1,5% в понедельник днем

Цены на нефть растут в пределах 1,5% в понедельник днем - 17.03.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть растут в пределах 1,5% в понедельник днем

Мировые цены на нефть растут в пределах 1,5% в понедельник днем на фоне опасений вокруг ситуации в Красном море и после новостей из Китая, свидетельствуют... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T14:40+0300

2025-03-17T14:40+0300

2025-03-17T14:40+0300

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в пределах 1,5% в понедельник днем на фоне опасений вокруг ситуации в Красном море и после новостей из Китая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.32 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,39% - до 71,56 доллара за баррель, майских фьючерсов WTI - на 1,43%, до 67,87 доллара. Ранее вооруженные силы хуситов сообщили, что США в ночь на воскресенье нанесли по Йемену 47 ударов. Хуситы ранее заявили, что атаковали авианосец США USS Harry Truman и военные корабли в Красном море ракетами и беспилотниками в ответ на удары по Йемену. Также лидер хуситов объявил о запрете для судов США на проход в Красном море. Геополитическая напряженность может повлиять на перспективы поставок нефти в регионе, что может отразиться на нефтяных котировках. Инвесторы также оценили статистику из Китая, который является крупным потребителем и импортером нефти. Так, промышленное производство КНР в январе-феврале выросло на 5,9%, что оказалось лучше прогнозируемого роста на 5,3%. Также ранее агентство Синьхуа сообщило, что в воскресенье Китай обнародовал план действий по стимулированию потребления, стремясь сделать внутренний спрос главной движущей силой и стабилизирующим фактором экономического роста. Позитивные для китайской экономики факторы поддерживают ожидания по спросу на нефть, что может способствовать росту стоимости этого вида сырья.

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красное море

китай

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торги, нефть, красное море, китай, цены