Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Дом.РФ" отметили рост продаж жилья в новостройках в феврале - 17.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250317/novostroyki-855853393.html
В "Дом.РФ" отметили рост продаж жилья в новостройках в феврале
В "Дом.РФ" отметили рост продаж жилья в новостройках в феврале - 17.03.2025, ПРАЙМ
В "Дом.РФ" отметили рост продаж жилья в новостройках в феврале
Продажи квартир в новостройках в России по договорам долевого строительства (ДДУ) выросли в феврале 2025 года по сравнению с февралем прошлого года на 20% - до... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T15:21+0300
2025-03-17T15:21+0300
экономика
дом.рф
недвижимость
россия
новостройки
жилье
цены на жилье
продажи жилья
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/60/842686071_0:65:3411:1984_1920x0_80_0_0_c663fd302b7036cacaf0c5b5536250ec.jpg
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Продажи квартир в новостройках в России по договорам долевого строительства (ДДУ) выросли в феврале 2025 года по сравнению с февралем прошлого года на 20% - до 1,9 миллиона квадратных метров, сообщается в обзоре госкомпании "Дом.РФ". "В феврале 2025 года продажи квартир по ДДУ составили 1,9 миллиона квадратных метров после 1,5 миллиона квадратных метров в январе. Такой объем превышает уровень февраля последних двух лет на 20-25% (1,5-1,6 миллиона квадратных метров) и близок к уровню июля-декабря 2024 года (2 миллиона "квадратов"), - подсчитали в "Дом.РФ". Как сообщается в обзоре, ускорение продаж связано с активизацией выдачи ипотеки по льготными программам и распространением рассрочки от застройщиков. По подсчетам "Дом.РФ", за два месяца 2025 года продано 3,4 миллиона квадратных метров жилья в новостройках, что соответствует уровню прошлого года. Среди десяти крупнейших регионов по объему строящегося жилья продажи в начале года выросли в Москве (+39%), Московской (+39%) и Ленинградской (+24%) областях. При этом продажи в денежном выражении выросли в январе-феврале относительно аналогичного периода прошлого года на 19% - до 700 миллиардов рублей, что связано с ростом средней стоимости квадратного метра, указывается в обзоре. Как добавляется в нем, соотношение распроданности и стройготовности жилья с плановым вводом в 2025 году в целом по России соответствует норме (72% на 1 марта, минус 3 процентных пункта с начала года).
https://1prime.ru/20250317/ipoteka-855848771.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84268/60/842686071_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f31482cdadfdb7bc15b171fb5fdbe16a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дом.рф, недвижимость, россия, новостройки, жилье, цены на жилье, продажи жилья
Экономика, Дом.РФ, Недвижимость, РОССИЯ, новостройки, жилье, цены на жилье, продажи жилья
15:21 17.03.2025
 
В "Дом.РФ" отметили рост продаж жилья в новостройках в феврале

"Дом.РФ": продажи жилья в новостройках в феврале 2025 года выросли на 20%

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкНовостройки во Владивостоке
Новостройки во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Продажи квартир в новостройках в России по договорам долевого строительства (ДДУ) выросли в феврале 2025 года по сравнению с февралем прошлого года на 20% - до 1,9 миллиона квадратных метров, сообщается в обзоре госкомпании "Дом.РФ".
"В феврале 2025 года продажи квартир по ДДУ составили 1,9 миллиона квадратных метров после 1,5 миллиона квадратных метров в январе. Такой объем превышает уровень февраля последних двух лет на 20-25% (1,5-1,6 миллиона квадратных метров) и близок к уровню июля-декабря 2024 года (2 миллиона "квадратов"), - подсчитали в "Дом.РФ".
Как сообщается в обзоре, ускорение продаж связано с активизацией выдачи ипотеки по льготными программам и распространением рассрочки от застройщиков.
По подсчетам "Дом.РФ", за два месяца 2025 года продано 3,4 миллиона квадратных метров жилья в новостройках, что соответствует уровню прошлого года. Среди десяти крупнейших регионов по объему строящегося жилья продажи в начале года выросли в Москве (+39%), Московской (+39%) и Ленинградской (+24%) областях.
При этом продажи в денежном выражении выросли в январе-феврале относительно аналогичного периода прошлого года на 19% - до 700 миллиардов рублей, что связано с ростом средней стоимости квадратного метра, указывается в обзоре.
Как добавляется в нем, соотношение распроданности и стройготовности жилья с плановым вводом в 2025 году в целом по России соответствует норме (72% на 1 марта, минус 3 процентных пункта с начала года).
Платеж по кредиту - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
Семейная ипотека на вторичное жилье охватит 17% россиян, сообщили в "Циан"
12:19
 
ЭкономикаДом.РФНедвижимостьРОССИЯновостройкижильецены на жильепродажи жилья
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала