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В "Дом.РФ" отметили рост продаж жилья в новостройках в феврале

В "Дом.РФ" отметили рост продаж жилья в новостройках в феврале - 17.03.2025, ПРАЙМ

В "Дом.РФ" отметили рост продаж жилья в новостройках в феврале

Продажи квартир в новостройках в России по договорам долевого строительства (ДДУ) выросли в феврале 2025 года по сравнению с февралем прошлого года на 20% - до... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T15:21+0300

2025-03-17T15:21+0300

2025-03-17T15:21+0300

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Продажи квартир в новостройках в России по договорам долевого строительства (ДДУ) выросли в феврале 2025 года по сравнению с февралем прошлого года на 20% - до 1,9 миллиона квадратных метров, сообщается в обзоре госкомпании "Дом.РФ". "В феврале 2025 года продажи квартир по ДДУ составили 1,9 миллиона квадратных метров после 1,5 миллиона квадратных метров в январе. Такой объем превышает уровень февраля последних двух лет на 20-25% (1,5-1,6 миллиона квадратных метров) и близок к уровню июля-декабря 2024 года (2 миллиона "квадратов"), - подсчитали в "Дом.РФ". Как сообщается в обзоре, ускорение продаж связано с активизацией выдачи ипотеки по льготными программам и распространением рассрочки от застройщиков. По подсчетам "Дом.РФ", за два месяца 2025 года продано 3,4 миллиона квадратных метров жилья в новостройках, что соответствует уровню прошлого года. Среди десяти крупнейших регионов по объему строящегося жилья продажи в начале года выросли в Москве (+39%), Московской (+39%) и Ленинградской (+24%) областях. При этом продажи в денежном выражении выросли в январе-феврале относительно аналогичного периода прошлого года на 19% - до 700 миллиардов рублей, что связано с ростом средней стоимости квадратного метра, указывается в обзоре. Как добавляется в нем, соотношение распроданности и стройготовности жилья с плановым вводом в 2025 году в целом по России соответствует норме (72% на 1 марта, минус 3 процентных пункта с начала года).

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дом.рф, недвижимость, россия, новостройки, жилье, цены на жилье, продажи жилья