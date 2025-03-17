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Розничные продажи в США в феврале выросли слабее прогнозов аналитиков

Розничные продажи в США в феврале выросли слабее прогнозов аналитиков - 17.03.2025, ПРАЙМ

Розничные продажи в США в феврале выросли слабее прогнозов аналитиков

Объем розничных продаж в США в феврале увеличился на 0,2% к январю, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T15:56+0300

2025-03-17T15:56+0300

2025-03-17T15:56+0300

экономика

бизнес

сша

розничные продажи

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в феврале увеличился на 0,2% к январю, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ждали роста показателя на 0,6%. В январе розничные продажи сократились на 1,2% к декабрю, ранее сообщалось о снижении на 0,9%. Объем розничных продаж за исключением автомобилей и комплектующих в феврале поднялся на 0,3% в месячном выражении, в январе снижение показателя составило 0,6%. Розничные продажи - один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.

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бизнес, сша, розничные продажи