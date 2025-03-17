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Дружественный огонь. Раскрыто, сколько своих самолетов сбивают украинцы - 17.03.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250317/pvo-855861467.html
Дружественный огонь. Раскрыто, сколько своих самолетов сбивают украинцы
Дружественный огонь. Раскрыто, сколько своих самолетов сбивают украинцы - 17.03.2025, ПРАЙМ
Дружественный огонь. Раскрыто, сколько своих самолетов сбивают украинцы
Около половины украинских самолетов и вертолетов сбиваются в небе собственными средствами ПВО. Об этом в своем Telegram-канале написала депутат Верховной рады... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T20:37+0300
2025-03-17T20:37+0300
спецоперация на украине
верховная рада
пво
украина
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Около половины украинских самолетов и вертолетов сбиваются в небе собственными средствами ПВО. Об этом в своем Telegram-канале написала депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая."Около половины самолетов и вертолетов у нас сбивается собственной ПВО", - написала она.При этом Безуглая напомнила, что в августе 2024 года украинский летчик Алексей Мель, который управлял истребителем F-16, был сбит собственной ПВО.Безуглая ранее упрекнула главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который обещал обнародовать результаты расследования крушения F-16, однако даже спустя полгода этого не сделал.В августе 2024 года Безуглая, сославшись на собственные данные, заявила, что поставленный на Украину истребитель F-16 был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot на службе у ВСУ из-за дискоординации между подразделениями, но военное руководство страны всю вину возлагает на погибшего пилота и то, что он "не справился с управлением". В начале сентября Сырский заявил, что результаты расследования крушения самолета будут представлены в ближайшее время.
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верховная рада, пво, украина
Спецоперация на Украине, Верховная рада, ПВО, УКРАИНА
20:37 17.03.2025
 
Дружественный огонь. Раскрыто, сколько своих самолетов сбивают украинцы

Нардеп Безуглая: половина украинских самолетов сбивает собственная ПВО

США начнут переброску батареи ПВО Patriot в Польшу в течение ближайшего месяца
США начнут переброску батареи ПВО Patriot в Польшу в течение ближайшего месяца
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Около половины украинских самолетов и вертолетов сбиваются в небе собственными средствами ПВО. Об этом в своем Telegram-канале написала депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.
"Около половины самолетов и вертолетов у нас сбивается собственной ПВО", - написала она.
При этом Безуглая напомнила, что в августе 2024 года украинский летчик Алексей Мель, который управлял истребителем F-16, был сбит собственной ПВО.
Безуглая ранее упрекнула главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который обещал обнародовать результаты расследования крушения F-16, однако даже спустя полгода этого не сделал.
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Вчера, 20:18
В августе 2024 года Безуглая, сославшись на собственные данные, заявила, что поставленный на Украину истребитель F-16 был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot на службе у ВСУ из-за дискоординации между подразделениями, но военное руководство страны всю вину возлагает на погибшего пилота и то, что он "не справился с управлением". В начале сентября Сырский заявил, что результаты расследования крушения самолета будут представлены в ближайшее время.
 
Спецоперация на УкраинеВерховная радаПВОУКРАИНА
 
 
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