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США останутся лидером мирового нефтегаза, считают эксперты

США останутся лидером мирового нефтегаза, считают эксперты - 17.03.2025, ПРАЙМ

США останутся лидером мирового нефтегаза, считают эксперты

США останутся лидером мирового нефтегаза в ближайшем будущем, но долгосрочная перспектива пока весьма туманна, к такому выводу пришли авторы исследования... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T05:37+0300

2025-03-17T05:37+0300

2025-03-17T05:37+0300

нефть

энергетика

экономика

сша

mckinsey

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. США останутся лидером мирового нефтегаза в ближайшем будущем, но долгосрочная перспектива пока весьма туманна, к такому выводу пришли авторы исследования института РАН, которое есть в распоряжении РИА Новости. Краткосрочные прогнозы добычи нефти различаются весьма существенно, пишут авторы исследования "Добыча нефти и газа из сланцевых формаций в США: текущее состояние и прогнозы". Они делают этот вывод на основании данных, по которым одни участники отрасли ждут, что добыча нефти в США будет двигаться к 15 миллионам баррелям в сутки, другие сомневаются, что Америка сможет достичь такой добычи. А консалтинговая McKinsey полагала, что сланцевая добыча достигнет плато в 10 миллионов баррелей в сутки к середине 2020-х годов и останется такой до 2040 года. Текущая общая добычи нефти в стране составляет в среднем около 13,5 миллиона баррелей в сутки. "В ближайшем будущем США останутся ведущим игроком мирового нефтегазового сектора. Такие ее перспективы базируются на технологических, финансовых, регулятивных и ресурсных характеристиках американской нефтяной промышленности, которые практически невозможно продублировать в других нефтегазодобывающих странах", - делают вывод авторы исследования. "Более долгосрочное будущее представляется пока весьма туманным, поскольку зависит от таких непредсказуемых параметров, как геополитические расклады, научно-технический прогресс, изменение долгосрочного спроса на углеводороды, климатическая политика и темпы продвижения энергетического перехода", - продолжают они. По мнению авторов исследования, опыт показывает, что даже краткосрочные прогнозы добычи из сланцевых формаций чаще всего не оправдываются, ведь многие профессионалы отмечают, что рост такой добычи в США постепенно замедляется.

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нефть, сша, mckinsey