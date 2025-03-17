https://1prime.ru/20250317/svo-855854763.html

"Тихая смерть". Forbes рассказал о наводящей ужас "новой тактике русских"

"Тихая смерть". Forbes рассказал о наводящей ужас "новой тактике русских" - 17.03.2025, ПРАЙМ

"Тихая смерть". Forbes рассказал о наводящей ужас "новой тактике русских"

Передовая российская тактика применения БПЛА сыграла существенную роль в освобождении российскими войсками Курской области. Об этом в статье для американского... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T16:02+0300

2025-03-17T16:02+0300

2025-03-17T16:38+0300

спецоперация на украине

вс рф

экспертное мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853388826_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7ef4453f0c322b96effd2329c2c64ed4.jpg

МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Передовая российская тактика применения БПЛА сыграла существенную роль в освобождении российскими войсками Курской области. Об этом в статье для американского журнала Forbes рассказывает обозреватель Дэвид Экс.Описывая недавние драматические события в курском приграничье, он отмечает, что в конце февраля элитная группа ВС РФ по управлению БПЛА Центр перспективных беспилотных систем "Рубикон" обрушила серию "разрушительных атак" по главной артерии снабжения гарнизона Вооруженных сил Украины в Судже. А через две недели, пишет Экс, украинские формирования уже бежали из Курской области.Ссылаясь на оценки военного аналитика Эндрю Перпетуа, Автор делает акцент на том, что очень значимую роль в успехе российских войск сыграл именно "Рубикон", а точнее - его "передовая тактика" применения БПЛА.Далее в статье описывается сюжет попавшего в его распоряжение виде. Автор рассказывает, что на кадрах видно, как российский FPV-дрон с камерой от первого лица пролетает над разбомбленной дорогой, по которой ведется снабжение ВСУ, но не зависает над ней в ожидании подходящей цели, а садится и начинает ждать "добычу" на земеле. "Приземлившись, он сберег драгоценный ресурс батареи", - отмечает Экс. Вскоре на дороге появляется конвой ВСУ, и дрон, быстро взлетев, устремляется в погоню и в итоге настигает грузовик, набитый боеприпасами. Финал, который почему-то называется в статье "тихой смертью", понятен. Экс признает, что продемонстрированный прием не так, чтобы абсолютно новый - его уже не единожды применяли обе стороны, но для этого требуется "как мастерство, так и тщательное планирование", чем операторы "Рубикона", по его оценке, овладели просто в совершенстве.Но это еще не все, предупреждает Экс, после чего цитирует эксперта Перпетуа: "Они (операторы "Рубикона" - прим. ред.) также устраивают ловушки, сажая беспилотники на дороги и подрывая их под проезжающими транспортными средствами, как противотанковые мины — вероятно, используя направленные вверх кумулятивные заряды".В заключение Экс снова восхищается мастерством операторов "Рубикона", отмечая, что они накопили достаточно опыта для самых сложных "воздушных засад с приземлением".

https://1prime.ru/20250315/svo-855819324.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вс рф, экспертное мнение