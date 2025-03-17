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"Тихая смерть". Forbes рассказал о наводящей ужас "новой тактике русских" - 17.03.2025, ПРАЙМ
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"Тихая смерть". Forbes рассказал о наводящей ужас "новой тактике русских"
"Тихая смерть". Forbes рассказал о наводящей ужас "новой тактике русских" - 17.03.2025, ПРАЙМ
"Тихая смерть". Forbes рассказал о наводящей ужас "новой тактике русских"
Передовая российская тактика применения БПЛА сыграла существенную роль в освобождении российскими войсками Курской области. Об этом в статье для американского... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T16:02+0300
2025-03-17T16:38+0300
спецоперация на украине
вс рф
экспертное мнение
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Передовая российская тактика применения БПЛА сыграла существенную роль в освобождении российскими войсками Курской области. Об этом в статье для американского журнала Forbes рассказывает обозреватель Дэвид Экс.Описывая недавние драматические события в курском приграничье, он отмечает, что в конце февраля элитная группа ВС РФ по управлению БПЛА Центр перспективных беспилотных систем "Рубикон" обрушила серию "разрушительных атак" по главной артерии снабжения гарнизона Вооруженных сил Украины в Судже. А через две недели, пишет Экс, украинские формирования уже бежали из Курской области.Ссылаясь на оценки военного аналитика Эндрю Перпетуа, Автор делает акцент на том, что очень значимую роль в успехе российских войск сыграл именно "Рубикон", а точнее - его "передовая тактика" применения БПЛА.Далее в статье описывается сюжет попавшего в его распоряжение виде. Автор рассказывает, что на кадрах видно, как российский FPV-дрон с камерой от первого лица пролетает над разбомбленной дорогой, по которой ведется снабжение ВСУ, но не зависает над ней в ожидании подходящей цели, а садится и начинает ждать "добычу" на земеле. "Приземлившись, он сберег драгоценный ресурс батареи", - отмечает Экс. Вскоре на дороге появляется конвой ВСУ, и дрон, быстро взлетев, устремляется в погоню и в итоге настигает грузовик, набитый боеприпасами. Финал, который почему-то называется в статье "тихой смертью", понятен. Экс признает, что продемонстрированный прием не так, чтобы абсолютно новый - его уже не единожды применяли обе стороны, но для этого требуется "как мастерство, так и тщательное планирование", чем операторы "Рубикона", по его оценке, овладели просто в совершенстве.Но это еще не все, предупреждает Экс, после чего цитирует эксперта Перпетуа: "Они (операторы "Рубикона" - прим. ред.) также устраивают ловушки, сажая беспилотники на дороги и подрывая их под проезжающими транспортными средствами, как противотанковые мины — вероятно, используя направленные вверх кумулятивные заряды".В заключение Экс снова восхищается мастерством операторов "Рубикона", отмечая, что они накопили достаточно опыта для самых сложных "воздушных засад с приземлением".
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вс рф, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВС РФ, экспертное мнение
16:02 17.03.2025 (обновлено: 16:38 17.03.2025)
 
"Тихая смерть". Forbes рассказал о наводящей ужас "новой тактике русских"

Forbes: новая тактика ВС РФ сыграла значимую роль в освобождении Суджи

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРасчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении
Расчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Передовая российская тактика применения БПЛА сыграла существенную роль в освобождении российскими войсками Курской области. Об этом в статье для американского журнала Forbes рассказывает обозреватель Дэвид Экс.
Описывая недавние драматические события в курском приграничье, он отмечает, что в конце февраля элитная группа ВС РФ по управлению БПЛА Центр перспективных беспилотных систем "Рубикон" обрушила серию "разрушительных атак" по главной артерии снабжения гарнизона Вооруженных сил Украины в Судже. А через две недели, пишет Экс, украинские формирования уже бежали из Курской области.
Ссылаясь на оценки военного аналитика Эндрю Перпетуа, Автор делает акцент на том, что очень значимую роль в успехе российских войск сыграл именно "Рубикон", а точнее - его "передовая тактика" применения БПЛА.
Далее в статье описывается сюжет попавшего в его распоряжение виде. Автор рассказывает, что на кадрах видно, как российский FPV-дрон с камерой от первого лица пролетает над разбомбленной дорогой, по которой ведется снабжение ВСУ, но не зависает над ней в ожидании подходящей цели, а садится и начинает ждать "добычу" на земеле.
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"Приземлившись, он сберег драгоценный ресурс батареи", - отмечает Экс.
Вскоре на дороге появляется конвой ВСУ, и дрон, быстро взлетев, устремляется в погоню и в итоге настигает грузовик, набитый боеприпасами. Финал, который почему-то называется в статье "тихой смертью", понятен.
Экс признает, что продемонстрированный прием не так, чтобы абсолютно новый - его уже не единожды применяли обе стороны, но для этого требуется "как мастерство, так и тщательное планирование", чем операторы "Рубикона", по его оценке, овладели просто в совершенстве.
Но это еще не все, предупреждает Экс, после чего цитирует эксперта Перпетуа: "Они (операторы "Рубикона" - прим. ред.) также устраивают ловушки, сажая беспилотники на дороги и подрывая их под проезжающими транспортными средствами, как противотанковые мины — вероятно, используя направленные вверх кумулятивные заряды".
В заключение Экс снова восхищается мастерством операторов "Рубикона", отмечая, что они накопили достаточно опыта для самых сложных "воздушных засад с приземлением".
 
Спецоперация на УкраинеВС РФэкспертное мнение
 
 
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