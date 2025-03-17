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"Потерять Львов". Офицер ВС Австрии предупредил Украину об угрозе - 17.03.2025, ПРАЙМ
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"Потерять Львов". Офицер ВС Австрии предупредил Украину об угрозе
"Потерять Львов". Офицер ВС Австрии предупредил Украину об угрозе - 17.03.2025, ПРАЙМ
"Потерять Львов". Офицер ВС Австрии предупредил Украину об угрозе
В войне на истощение Украина может потерять Львов, предупредил в беседе с украинским изданием "Страна.ua" полковник ВС Австрии Маркус Райснер. | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T22:52+0300
2025-03-17T22:53+0300
спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. В войне на истощение Украина может потерять Львов, предупредил в беседе с украинским изданием "Страна.ua" полковник ВС Австрии Маркус Райснер.Он отметил, что при резком сокращении ресурсов у одной из сторон противостояния ситуация может измениться невероятно быстро и начинает действовать накопительный эффект."В одну секунду противник заходит на твою позицию, через секунду он уже за твоей спиной, - поясняет Рейснер. - А там, глядишь, и уже во Львове".При этом он призвал западные страны быть честными с собой, посмотреть правде в глаза и наконец признать очевидное: ни введение многочисленных ограничений, ни снабжение украинской армии оружием, боеприпасами и техники не сумели остановить российские войска.Вместе с тем австрийский офицер порекомендовал Киеву переосмыслить свои цели, так как уже давно очевидно, что западные страны не в состоянии удовлетворить все его запросы.Ранее французский лидер Эммануэль Маркон указал Львов, Киев и Одессу как города, в которых могут быть дислоцированы "миротворческие" силы Евросоюза.
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украина, львов, вс рф, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЛЬВОВ, ВС РФ, экспертное мнение
22:52 17.03.2025 (обновлено: 22:53 17.03.2025)
 
"Потерять Львов". Офицер ВС Австрии предупредил Украину об угрозе

Полковник Райснер: в войне на истощение Украине грозит потеря Львова

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. В войне на истощение Украина может потерять Львов, предупредил в беседе с украинским изданием "Страна.ua" полковник ВС Австрии Маркус Райснер.
Он отметил, что при резком сокращении ресурсов у одной из сторон противостояния ситуация может измениться невероятно быстро и начинает действовать накопительный эффект.
"В одну секунду противник заходит на твою позицию, через секунду он уже за твоей спиной, - поясняет Рейснер. - А там, глядишь, и уже во Львове".
При этом он призвал западные страны быть честными с собой, посмотреть правде в глаза и наконец признать очевидное: ни введение многочисленных ограничений, ни снабжение украинской армии оружием, боеприпасами и техники не сумели остановить российские войска.
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Вместе с тем австрийский офицер порекомендовал Киеву переосмыслить свои цели, так как уже давно очевидно, что западные страны не в состоянии удовлетворить все его запросы.
Ранее французский лидер Эммануэль Маркон указал Львов, Киев и Одессу как города, в которых могут быть дислоцированы "миротворческие" силы Евросоюза.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЛЬВОВВС РФэкспертное мнение
 
 
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