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"Потерять Львов". Офицер ВС Австрии предупредил Украину об угрозе

"Потерять Львов". Офицер ВС Австрии предупредил Украину об угрозе - 17.03.2025, ПРАЙМ

"Потерять Львов". Офицер ВС Австрии предупредил Украину об угрозе

В войне на истощение Украина может потерять Львов, предупредил в беседе с украинским изданием "Страна.ua" полковник ВС Австрии Маркус Райснер. | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T22:52+0300

2025-03-17T22:52+0300

2025-03-17T22:53+0300

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. В войне на истощение Украина может потерять Львов, предупредил в беседе с украинским изданием "Страна.ua" полковник ВС Австрии Маркус Райснер.Он отметил, что при резком сокращении ресурсов у одной из сторон противостояния ситуация может измениться невероятно быстро и начинает действовать накопительный эффект."В одну секунду противник заходит на твою позицию, через секунду он уже за твоей спиной, - поясняет Рейснер. - А там, глядишь, и уже во Львове".При этом он призвал западные страны быть честными с собой, посмотреть правде в глаза и наконец признать очевидное: ни введение многочисленных ограничений, ни снабжение украинской армии оружием, боеприпасами и техники не сумели остановить российские войска.Вместе с тем австрийский офицер порекомендовал Киеву переосмыслить свои цели, так как уже давно очевидно, что западные страны не в состоянии удовлетворить все его запросы.Ранее французский лидер Эммануэль Маркон указал Львов, Киев и Одессу как города, в которых могут быть дислоцированы "миротворческие" силы Евросоюза.

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украина, львов, вс рф, экспертное мнение