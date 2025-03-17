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"СПБ биржа" приостановила торги ценными бумагами из-за технического сбоя

"СПБ биржа" приостановила торги ценными бумагами из-за технического сбоя - 17.03.2025, ПРАЙМ

"СПБ биржа" приостановила торги ценными бумагами из-за технического сбоя

"СПБ биржа" приостановила торги ценными бумагами с 10.55 мск, причины технического сбоя выясняются, сообщала торговая площадка. | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T11:38+0300

2025-03-17T11:38+0300

2025-03-17T11:39+0300

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. "СПБ биржа" приостановила торги ценными бумагами с 10.55 мск, причины технического сбоя выясняются, сообщала торговая площадка. "СПБ Биржа" сообщает о приостановке в 10.55 мск организованных торгов ценными бумагами. Причины технического сбоя выясняются. О времени возобновления организованных торгов ценными бумагами будет сообщено дополнительно", - сообщила площадка.

https://1prime.ru/20250312/torgi-855713329.html

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рынки, россия, спб биржа, торги, ценные бумаги, сбой