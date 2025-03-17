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"СПБ биржа" возобновит торги ценными бумагами с 12.10 мск

"СПБ биржа" возобновит торги ценными бумагами с 12.10 мск - 17.03.2025, ПРАЙМ

"СПБ биржа" возобновит торги ценными бумагами с 12.10 мск

Торги ценными бумагами на "СПБ бирже" возобновятся в 12.10 мск, объявила торговая площадка. | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T11:59+0300

2025-03-17T11:59+0300

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Торги ценными бумагами на "СПБ бирже" возобновятся в 12.10 мск, объявила торговая площадка. "Организованные торги ценными бумагами возобновятся в 12:10. Настоящим участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки", - говорится в сообщении. Торги были приостановлены из-за технического сбоя с 10.55 мск.

https://1prime.ru/20250317/torgi-855847954.html

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рынки, акции, торги, спб биржа