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"СПБ биржа" возобновит торги ценными бумагами с 12.10 мск - 17.03.2025, ПРАЙМ
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"СПБ биржа" возобновит торги ценными бумагами с 12.10 мск
"СПБ биржа" возобновит торги ценными бумагами с 12.10 мск - 17.03.2025, ПРАЙМ
"СПБ биржа" возобновит торги ценными бумагами с 12.10 мск
Торги ценными бумагами на "СПБ бирже" возобновятся в 12.10 мск, объявила торговая площадка. | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T11:59+0300
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Торги ценными бумагами на "СПБ бирже" возобновятся в 12.10 мск, объявила торговая площадка. "Организованные торги ценными бумагами возобновятся в 12:10. Настоящим участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки", - говорится в сообщении. Торги были приостановлены из-за технического сбоя с 10.55 мск.
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рынки, акции, торги, спб биржа
Экономика, Рынки, Акции, Торги, СПБ биржа
11:59 17.03.2025
 
"СПБ биржа" возобновит торги ценными бумагами с 12.10 мск

"СПБ биржа" сообщила о возобновлении торгов ценными бумагами после сбоя

© Фото : ПАО «СПБ Биржа»Санкт-Петербургская биржа
Санкт-Петербургская биржа - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
© Фото : ПАО «СПБ Биржа»
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Торги ценными бумагами на "СПБ бирже" возобновятся в 12.10 мск, объявила торговая площадка.
"Организованные торги ценными бумагами возобновятся в 12:10. Настоящим участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки", - говорится в сообщении.
Торги были приостановлены из-за технического сбоя с 10.55 мск.
Санкт-Петербургская биржа - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
"СПБ биржа" приостановила торги ценными бумагами из-за технического сбоя
11:38
 
ЭкономикаРынкиАкцииТоргиСПБ биржа
 
 
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