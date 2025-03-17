https://1prime.ru/20250317/turpoezda-855863358.html
Минтранс разработал проект правил перевозок в турпоездах
Минтранс разработал проект правил перевозок в турпоездах - 17.03.2025, ПРАЙМ
Минтранс разработал проект правил перевозок в турпоездах
Минтранс России подготовил проект правил железнодорожных перевозок в туристических поездах, следует из проекта министерства на официальном портале для... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T22:25+0300
2025-03-17T22:25+0300
2025-03-17T22:28+0300
минтранс рф
правила
проект
https://cdnn.1prime.ru/img/83210/89/832108900_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_e727bc3dc61764352d16ccef7335b78e.jpg
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Минтранс России подготовил проект правил железнодорожных перевозок в туристических поездах, следует из проекта министерства на официальном портале для размещения таких документов. Своих отдельных правил у туристических поездов не было. Документ должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года. Согласно проекту, который изучило РИА Новости, там прописаны правила в части покупки и возврата билетов в турпоезда, документов для этого, посадки в поезд, услуг, касающихся экскурсионных программ, включения в состав тематических вагонов и так далее. "Проект приказа содержит нормы, обязательные для перевозчиков, владельцев инфраструктур железнодорожного транспорта общего пользования и пассажиров, других юридических и физических лиц. Правила регулируют условия перевозок пассажиров и багажа в туристском поезде по туристскому железнодорожному маршруту независимо от расстояния следования поезда и вида сообщения", - говорится в материалах к проекту. Документ представляет собой новый для российского законодательства порядок перевозки пассажиров в туристских поездах, содержащий положения об оформлении перевозки пассажиров в поездах, о посадке пассажиров в поездах, условиях проезда пассажиров, устанавливающий требования к оказанию услуг по перевозке пассажиров. Наряду с этим, правилами урегулированы вопросы прекращения поездки, перевозки пассажиров и багажа; порядок возврата денежных средств за неиспользованные билеты, особенности перевозок пассажиров с использованием электронных билетов. "Правила подготовлены с учетом накопленного ОАО "РЖД" опыта организации туристских железнодорожных перевозок, адаптированы к действующему рынку туристских железнодорожных перевозок и являются основой его правового регулирования", - уточняется в информации к проекту. Вместе с тем, продолжается там, перевозчикам предоставляется возможность регулировать ряд правил нормами своих локальных правовых актов. В частности, перевозчику предоставлено право устанавливать ограничения по минимальному возрасту ребенка, который может быть перевезен в туристском поезде без сопровождения взрослого пассажира. Минтранс РФ пишет, что для дальнейшего развития внутреннего железнодорожного туризма правила являются актуальным, своевременным и востребованным отраслью железнодорожного транспорта нормативным правовым актом, направленным на устранение выявленного законодателем пробела в правовом регулировании туристских железнодорожных перевозок. Железнодорожный туризм активно развивается в России последние годы. Ранее был принят ряд документов для снятия законодательных ограничений, мешающих развитию туристических перевозок по железным дорогам.
https://1prime.ru/20250314/mintrans-855798899.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83210/89/832108900_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_36433ed4df8a82f4349ff75b5a1b3bf3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минтранс рф, правила, проект
Минтранс РФ, правила, проект
Минтранс разработал проект правил перевозок в турпоездах
Минтранс РФ подготовил проект правил перевозок в турпоездах
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Минтранс России подготовил проект правил железнодорожных перевозок в туристических поездах, следует из проекта министерства на официальном портале для размещения таких документов.
Своих отдельных правил у туристических поездов не было. Документ должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года. Согласно проекту, который изучило РИА Новости, там прописаны правила в части покупки и возврата билетов в турпоезда, документов для этого, посадки в поезд, услуг, касающихся экскурсионных программ, включения в состав тематических вагонов и так далее.
"Проект приказа содержит нормы, обязательные для перевозчиков, владельцев инфраструктур железнодорожного транспорта общего пользования и пассажиров, других юридических и физических лиц. Правила регулируют условия перевозок пассажиров и багажа в туристском поезде по туристскому железнодорожному маршруту независимо от расстояния следования поезда и вида сообщения", - говорится в материалах к проекту.
Документ представляет собой новый для российского законодательства порядок перевозки пассажиров в туристских поездах, содержащий положения об оформлении перевозки пассажиров в поездах, о посадке пассажиров в поездах, условиях проезда пассажиров, устанавливающий требования к оказанию услуг по перевозке пассажиров.
Минтранс добавил высокоскоростные поезда в правила перевозок пассажиров
Наряду с этим, правилами урегулированы вопросы прекращения поездки, перевозки пассажиров и багажа; порядок возврата денежных средств за неиспользованные билеты, особенности перевозок пассажиров с использованием электронных билетов.
"Правила подготовлены с учетом накопленного ОАО "РЖД" опыта организации туристских железнодорожных перевозок, адаптированы к действующему рынку туристских железнодорожных перевозок и являются основой его правового регулирования", - уточняется в информации к проекту.
Вместе с тем, продолжается там, перевозчикам предоставляется возможность регулировать ряд правил нормами своих локальных правовых актов. В частности, перевозчику предоставлено право устанавливать ограничения по минимальному возрасту ребенка, который может быть перевезен в туристском поезде без сопровождения взрослого пассажира.
Минтранс РФ пишет, что для дальнейшего развития внутреннего железнодорожного туризма правила являются актуальным, своевременным и востребованным отраслью железнодорожного транспорта нормативным правовым актом, направленным на устранение выявленного законодателем пробела в правовом регулировании туристских железнодорожных перевозок.
Железнодорожный туризм активно развивается в России последние годы. Ранее был принят ряд документов для снятия законодательных ограничений, мешающих развитию туристических перевозок по железным дорогам.