https://1prime.ru/20250317/ukraina-855845273.html

"Мы уже проиграли". СМИ узнали мнение ВСУ по конфликту с Россией

"Мы уже проиграли". СМИ узнали мнение ВСУ по конфликту с Россией - 17.03.2025, ПРАЙМ

"Мы уже проиграли". СМИ узнали мнение ВСУ по конфликту с Россией

Украинские военные считают, что страна уже потерпела поражение в конфликте с Россией, пишет испанское издание Pais со ссылкой на украинского военнослужащего. | 17.03.2025, ПРАЙМ

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2025-03-17T09:54+0300

2025-03-17T09:54+0300

спецоперация на украине

всу

украина

рф

владимир путин

нато

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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Украинские военные считают, что страна уже потерпела поражение в конфликте с Россией, пишет испанское издание Pais со ссылкой на украинского военнослужащего. "На самом деле мы уже проиграли эту войну - просто из-за всех погибших", - приводит издание слова украинского военнослужащего Александра.Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель – защита жителей Донбасса, которые восемь лет страдали от действий киевских властей. По его словам, Москва не имела другого выхода, так как против нее создали серьезные угрозы безопасности. Российский лидер подчеркнул, что на протяжении 30 лет Москва пыталась достичь соглашений с НАТО по безопасности в Европе, но сталкивалась с обманом, давлением и расширением альянса вблизи российских границ.

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всу, украина, рф, владимир путин, нато