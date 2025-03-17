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"Мы уже проиграли". СМИ узнали мнение ВСУ по конфликту с Россией - 17.03.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Мы уже проиграли". СМИ узнали мнение ВСУ по конфликту с Россией
"Мы уже проиграли". СМИ узнали мнение ВСУ по конфликту с Россией - 17.03.2025, ПРАЙМ
"Мы уже проиграли". СМИ узнали мнение ВСУ по конфликту с Россией
Украинские военные считают, что страна уже потерпела поражение в конфликте с Россией, пишет испанское издание Pais со ссылкой на украинского военнослужащего. | 17.03.2025, ПРАЙМ
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спецоперация на украине
всу
украина
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Украинские военные считают, что страна уже потерпела поражение в конфликте с Россией, пишет испанское издание Pais со ссылкой на украинского военнослужащего. "На самом деле мы уже проиграли эту войну - просто из-за всех погибших", - приводит издание слова украинского военнослужащего Александра.Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель – защита жителей Донбасса, которые восемь лет страдали от действий киевских властей. По его словам, Москва не имела другого выхода, так как против нее создали серьезные угрозы безопасности. Российский лидер подчеркнул, что на протяжении 30 лет Москва пыталась достичь соглашений с НАТО по безопасности в Европе, но сталкивалась с обманом, давлением и расширением альянса вблизи российских границ.
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всу, украина, рф, владимир путин, нато
Спецоперация на Украине, ВСУ, УКРАИНА, РФ, Владимир Путин, НАТО
09:54 17.03.2025
 
"Мы уже проиграли". СМИ узнали мнение ВСУ по конфликту с Россией

Pais: В ВСУ считают, что уже проиграли в конфликте с Россией из-за больших потерь

© РИА Новости . Андрей Стенин | Перейти в медиабанкУкраинские военные на территории военной базы
Украинские военные на территории военной базы - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Андрей Стенин
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Украинские военные считают, что страна уже потерпела поражение в конфликте с Россией, пишет испанское издание Pais со ссылкой на украинского военнослужащего.
"На самом деле мы уже проиграли эту войну - просто из-за всех погибших", - приводит издание слова украинского военнослужащего Александра.
Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель – защита жителей Донбасса, которые восемь лет страдали от действий киевских властей. По его словам, Москва не имела другого выхода, так как против нее создали серьезные угрозы безопасности. Российский лидер подчеркнул, что на протяжении 30 лет Москва пыталась достичь соглашений с НАТО по безопасности в Европе, но сталкивалась с обманом, давлением и расширением альянса вблизи российских границ.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
Политолог оценил вероятность мирного урегулирования на Украине
05:47
 
Спецоперация на УкраинеВСУУКРАИНАРФВладимир ПутинНАТО
 
 
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