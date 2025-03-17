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ВСУ отправляют ДРГ из добровольцев, чтобы вывести наемников из окружения

ВСУ отправляют ДРГ из добровольцев, чтобы вывести наемников из окружения - 17.03.2025, ПРАЙМ

ВСУ отправляют ДРГ из добровольцев, чтобы вывести наемников из окружения

ВСУ отправляют ДРГ из "добровольцев", чтобы с их помощью попытаться вывести из окружения иностранных наемников, которые в составе ВСУ вторглись в Курскую... | 17.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-17T05:31+0300

2025-03-17T05:31+0300

2025-03-17T05:31+0300

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ДОНЕЦК, 17 мар - ПРАЙМ. ВСУ отправляют ДРГ из "добровольцев", чтобы с их помощью попытаться вывести из окружения иностранных наемников, которые в составе ВСУ вторглись в Курскую область, за это участникам ДРГ обещают якобы вид на жительство в США, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Жители Сумской области сообщают, что ВСУ собирают ДРГ, которые пытаются вывести иностранцев. Делают это за обещание грин-карты в Америку", - сказал собеседник агентства. Ранее он же сообщал, что в окружении в Курской области находятся около 30 офицеров из стран НАТО, которые корректировали удары вглубь территории РФ. В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, захваченной ВСУ, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра - Суджи. Согласно сводкам российского военного ведомства, с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. ВСУ потеряли свыше 2 тысяч военных за неделю решающего наступления российских войск в Курской области, освобождающих приграничье от украинских боевиков, подсчитало РИА Новости на основе данных Минобороны. Как ранее доложил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин ранее отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Путин также заявлял, что группировка украинских боевиков, которая вторглась в курское приграничье, находится в полной изоляции и под полным огневым контролем. По словам главы государства, ко всем оказавшимся в плену необходимо относиться гуманно в соответствии с законами РФ, но действия пленных, которые совершали преступления против гражданского населения в Курской области, квалифицируются как терроризм. Путин заявил, что иностранные наемники не попадают под действие конвенции об обращении с военнопленными. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ на территории российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.

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общество , россия, рф, донецк, сша, владимир путин, валерий герасимов, всу, вс рф, нато