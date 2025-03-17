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Клишас объяснил позицию комитета Совфеда к закону об усыплении животных - 17.03.2025, ПРАЙМ
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Клишас объяснил позицию комитета Совфеда к закону об усыплении животных
Клишас объяснил позицию комитета Совфеда к закону об усыплении животных - 17.03.2025, ПРАЙМ
Клишас объяснил позицию комитета Совфеда к закону об усыплении животных
Комитет Совета Федерации по региональной политике не намерен поддерживать закон об усыплении бродячих животных в приютах, сообщил глава конституционного... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T19:18+0300
2025-03-17T19:18+0300
политика
андрей клишас
совфед
закон
животные
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МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Комитет Совета Федерации по региональной политике не намерен поддерживать закон об усыплении бродячих животных в приютах, сообщил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Ранее сенатор отметил, что его комитет и комитет по аграрной политике не поддерживают соответствующий проект закона. "Комитет Совфеда по федеративному устройству и региональной политике также подготовил заключение, что закон об уничтожении животных поддержан быть не может", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Клишас подчеркивал, что инициативу нельзя принимать в нынешнем виде, она противоречит конституционно-правовому регулированию. Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов 28 февраля. Изменения предлагается внести в закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Документ направлен на отзыв в регионы. Предлагается исключить из закона норму, согласно которой животное без владельца после отлова, вакцинации и стерилизации возвращается из приюта на место своего пребывания. При этом предлагается наделить региональные власти полномочиями устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах. Владельцев приютов предлагается обязать содержать животное до наступления предельного срока его содержания. Также предлагается установить, что в случае истечения срока содержания животного в приюте его нужно будет умерщвлять гуманным способом, гарантирующим быструю и безболезненную смерть. В настоящее время такие меры применяются только в случае установленной специалистом неизлечимой болезни или травмы животного, приносящей ему страдания.
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андрей клишас, совфед, закон, животные
Политика, Андрей Клишас, Совфед, закон, животные
19:18 17.03.2025
 
Клишас объяснил позицию комитета Совфеда к закону об усыплении животных

Клишас: комитет СФ по регполитике не поддержит закон об усыплении животных

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБездомные собаки
Бездомные собаки - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Комитет Совета Федерации по региональной политике не намерен поддерживать закон об усыплении бродячих животных в приютах, сообщил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Ранее сенатор отметил, что его комитет и комитет по аграрной политике не поддерживают соответствующий проект закона.
"Комитет Совфеда по федеративному устройству и региональной политике также подготовил заключение, что закон об уничтожении животных поддержан быть не может", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Клишас подчеркивал, что инициативу нельзя принимать в нынешнем виде, она противоречит конституционно-правовому регулированию.
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Вчера, 13:08
Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов 28 февраля. Изменения предлагается внести в закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Документ направлен на отзыв в регионы.
Предлагается исключить из закона норму, согласно которой животное без владельца после отлова, вакцинации и стерилизации возвращается из приюта на место своего пребывания. При этом предлагается наделить региональные власти полномочиями устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах. Владельцев приютов предлагается обязать содержать животное до наступления предельного срока его содержания.
Также предлагается установить, что в случае истечения срока содержания животного в приюте его нужно будет умерщвлять гуманным способом, гарантирующим быструю и безболезненную смерть. В настоящее время такие меры применяются только в случае установленной специалистом неизлечимой болезни или травмы животного, приносящей ему страдания.
 
ПолитикаАндрей КлишасСовфедзаконживотные
 
 
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