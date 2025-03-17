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Цена на золото падает в понедельник утром
Цена на золото падает в понедельник утром - 17.03.2025, ПРАЙМ
Цена на золото падает в понедельник утром
Стоимость золота в понедельник утром уменьшается перед выходом данных по розничным продажам в США, на этой неделе также станут известны итоги мартовского... | 17.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-17T09:09+0300
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром уменьшается перед выходом данных по розничным продажам в США, на этой неделе также станут известны итоги мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.53 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 6,95 доллара, или на 0,23%, до 2 994,15 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,28% - до 34,338 доллара за унцию. В понедельник министерство торговли США опубликует данные по объему розничных продаж в стране. Аналитики прогнозируют, что показатель в феврале поднялся на 0,7% по отношению к январю. В среду станут известны итоги мартовского заседания ФРС США. Согласно данным CME Group, большинство аналитиков (99%) ожидает сохранения ставки рефинансирования Федеральной резервной системы на текущем уровне в 4,25-4,5%. Действия регулятора и экономическая статистика по стране отражаются на курсе доллара, который, в свою очередь, влияет на спрос на золото держателей других валют.
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рынки, торги, сша, comex, золото, цены на золото
Экономика, Рынки, Торги, США, Comex, золото, цены на золото
Цена на золото падает в понедельник утром
Стоимость золота уменьшается перед выходом данных по розничным продажам в США
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром уменьшается перед выходом данных по розничным продажам в США, на этой неделе также станут известны итоги мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.53 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 6,95 доллара, или на 0,23%, до 2 994,15 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 0,28% - до 34,338 доллара за унцию.
В понедельник министерство торговли США опубликует данные по объему розничных продаж в стране. Аналитики прогнозируют, что показатель в феврале поднялся на 0,7% по отношению к январю.
В среду станут известны итоги мартовского заседания ФРС США. Согласно данным CME Group, большинство аналитиков (99%) ожидает сохранения ставки рефинансирования Федеральной резервной системы на текущем уровне в 4,25-4,5%.
Действия регулятора и экономическая статистика по стране отражаются на курсе доллара, который, в свою очередь, влияет на спрос на золото держателей других валют.
Россия в топ-5. Опубликован рейтинг стран с крупнейшими запасами золота