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В ДНР уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

В ДНР уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ - 18.03.2025, ПРАЙМ

В ДНР уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

Артиллеристы-десантники Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраине Часова Яра в ДНР,... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T05:50+0300

2025-03-18T05:50+0300

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ДОНЕЦК, 18 мар – ПРАЙМ. Артиллеристы-десантники Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на окраине Часова Яра в ДНР, сообщили в Минобороны России. "На окраине Часова Яра артиллерийские расчеты Ярославского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ с расчетом. Операторы БПЛА постоянно проводят воздушную разведку в зоне ответственности гаубичной батареи, выявляя различные цели, от укрытий противника до транспортных средств и различных беспилотников", - сказали там. В ходе выполнения боевых задач артиллеристы-десантники наносят удары по выявленным огневым позициям ВСУ, укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам, а также скоплениям живой силы противника. Благодаря дальности стрельбы орудий артиллерия ВДВ выполняет свои боевые задачи на удалении от линии боевого соприкосновения, но эта работа также требует от них максимальной быстроты и слаженности действий. В минуты затишья перед очередной боевой работой командир взвода вручил отличившемуся военнослужащему государственную награду - медаль "За отвагу". За время проведения специальной военной операции расчеты орудий этого дивизиона уничтожили не один десяток целей противника.

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