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Эксперт объяснил, почему доллар падает, несмотря ни на что

Эксперт объяснил, почему доллар падает, несмотря ни на что - 18.03.2025, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, почему доллар падает, несмотря ни на что

Весеннее укрепление рубля на геополитических новостях продолжится как минимум до начала апреля - доллар по 80 уже не кажется сказкой, а высокую доходность... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T02:02+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Весеннее укрепление рубля на геополитических новостях продолжится как минимум до начала апреля - доллар по 80 уже не кажется сказкой, а высокую доходность приносит именно нацвалюта, рассказал агентству “Прайм” руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.На этой неделе внебиржевой курс доллара упал до минимумов августа 2024 года, и теперь он ниже 83 рублей. Падение в понедельник составило сразу 2,5 рубля к закрытию дня пятницы. Рубль растет по отношению к другим валютам в течение всего первого квартала. В целом с начала года официальный курс рубля к доллару укрепился почти на 20%, фактически приблизившись к уровням февраля 2022 года.На фоне снижения геоэкономической напряжённости позиции российской валюты будут ещё более сильными, уверен эксперт.“Сегодня на рынке Форекс доллар по 83 рубля и ниже становится реальностью. Это связано с тем, что сегодня на рынке Форекс сформировался позитивный геополитический фон, диалог между Россией и США набирает конструктивные обороты, растет спрос на рублёвые финансовые инструменты, включая российский госдолг”, - пояснил он.По его мнению, российская валюта на ожиданиях смягчения санкционного давления продолжит весенний рост и дальше.До начала апреля доллар может снизиться до 80 рублей и торговаться в пределах 80-87 рублей. Евро уверенно ушел под отметку 100 рублей и с высокой вероятностью закрепится в контроле 88-95 рублей, а юань - 11-12,30 рубля. Доллары перестали приносить высокую доходность, сегодня растущий интерес у инвесторов снова вызывает рубль, заключил Шнейдерман.

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