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ЕС создаст целевую группу координации военной помощи Украине
ЕС создаст целевую группу координации военной помощи Украине - 18.03.2025, ПРАЙМ
ЕС создаст целевую группу координации военной помощи Украине
Евросоюз создаст целевую группу координации военной помощи Украине для усиления ее обороноспособности. заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T18:21+0300
2025-03-18T18:21+0300
2025-03-18T18:21+0300
спецоперация на украине
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 18 мар – ПРАЙМ. Евросоюз создаст целевую группу координации военной помощи Украине для усиления ее обороноспособности. заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в королевской военной академии Дании.Также, по ее словам, ЕС ускорит интеграцию Украины в европейский рынок оборонной промышленности."Мы создадим совместную целевую группу с Украиной для координации военной поддержки Украины со стороны ЕС и государств-членов… Нам нужно также ускорить интеграцию Украины в европейский рынок оборонного оборудования", - сказал она.Глава ЕК добавила, что военная промышленность Европы "также должна учиться у оборонной промышленности Украины".
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урсула фон дер ляйен, мировая экономика, украина, дания
Спецоперация на Украине, Урсула фон дер Ляйен, Мировая экономика, УКРАИНА, ДАНИЯ
ЕС создаст целевую группу координации военной помощи Украине
Глава ЕК: Евросоюз создаст целевую группу координации военной помощи Украине
БРЮССЕЛЬ, 18 мар – ПРАЙМ. Евросоюз создаст целевую группу координации военной помощи Украине для усиления ее обороноспособности. заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в королевской военной академии Дании.
Также, по ее словам, ЕС ускорит интеграцию Украины в европейский рынок оборонной промышленности.
"Мы создадим совместную целевую группу с Украиной для координации военной поддержки Украины со стороны ЕС и государств-членов… Нам нужно также ускорить интеграцию Украины в европейский рынок оборонного оборудования", - сказал она.
Глава ЕК добавила, что военная промышленность Европы "также должна учиться у оборонной промышленности Украины".
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