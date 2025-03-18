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ЕС создаст целевую группу координации военной помощи Украине

ЕС создаст целевую группу координации военной помощи Украине - 18.03.2025, ПРАЙМ

ЕС создаст целевую группу координации военной помощи Украине

Евросоюз создаст целевую группу координации военной помощи Украине для усиления ее обороноспособности. заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T18:21+0300

2025-03-18T18:21+0300

2025-03-18T18:21+0300

спецоперация на украине

урсула фон дер ляйен

мировая экономика

украина

дания

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БРЮССЕЛЬ, 18 мар – ПРАЙМ. Евросоюз создаст целевую группу координации военной помощи Украине для усиления ее обороноспособности. заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в королевской военной академии Дании.Также, по ее словам, ЕС ускорит интеграцию Украины в европейский рынок оборонной промышленности."Мы создадим совместную целевую группу с Украиной для координации военной поддержки Украины со стороны ЕС и государств-членов… Нам нужно также ускорить интеграцию Украины в европейский рынок оборонного оборудования", - сказал она.Глава ЕК добавила, что военная промышленность Европы "также должна учиться у оборонной промышленности Украины".

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украина

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урсула фон дер ляйен, мировая экономика, украина, дания