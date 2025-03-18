https://1prime.ru/20250318/gosdolg-855864711.html
Госдолг регионов за 2024 год снизился на 2,3%
Госдолг регионов за 2024 год снизился на 2,3% - 18.03.2025, ПРАЙМ
Госдолг регионов за 2024 год снизился на 2,3%
Общий госдолг субъектов РФ за 2024 год снизился на 72,9 миллиарда рублей, или на 2,3% и составил 3,148 триллиона рублей, говорится в аналитической записке... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T00:21+0300
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2025-03-18T00:21+0300
экономика
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москва
борис ковальчук
счетная палата
совет федерации
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Общий госдолг субъектов РФ за 2024 год снизился на 72,9 миллиарда рублей, или на 2,3% и составил 3,148 триллиона рублей, говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ за 2024 год.
"По состоянию на 1 января 2025 года государственный долг субъектов Российской Федерации составил 3 147,8 млрд рублей и уменьшился по сравнению с 1 января 2024 года (3 220,7 млрд рублей) на 72,9 млрд рублей, или на 2,3%", - говорится в документе. Отмечается, что совокупный госдолг регионов и долг муниципальных образований, входящих в состав субъекта РФ, по состоянию на 1 января 2025 года снизился на 2,5%, составив 3,53 триллиона рублей.
Как поясняет ведомство, в течение прошлого года произошло уменьшение государственного долга по ценным госбумагам – с 537,2 миллиарда рублей до 385,1 миллиарда рублей (на 28,3%), по бюджетным кредитам - с 2,498 триллиона рублей до 2,467 триллиона (на 1,2%). Госдолг регионов РФ по иным долговым обязательствам с начала 2024 года уменьшился на 8,5% и составил 4,9 миллиарда рублей.
"Совокупная задолженность по бюджетным кредитам снизилась на 1,3% и составила 2 709,7 млрд рублей. Доля бюджетных кредитов в структуре совокупного госдолга регионов составила 76,8%", - добавили в Счетной палате.
Ранее глава ведомства Борис Ковальчук, выступая в Совете Федерации на рассмотрении отчета Счетной палаты о работе за прошлый год, назвал ситуацию и исполнением консолидированных бюджетов регионов "абсолютно сбалансированной". По его словам, рост доходов по отношению к 2023 году составил более 10%, рост расходов - порядка 10,3%, а общий дефицит составил чуть менее 300 миллиардов рублей. Кроме того, Ковальчук сообщил, что в начале 2025 года дефицит региональных бюджетов по сравнению с предыдущим годом снизился в 6 раз, составив около 50 миллиардов рублей.
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россия, финансы, рф, москва, борис ковальчук, счетная палата, совет федерации
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, МОСКВА, Борис Ковальчук, Счетная палата, Совет Федерации
Госдолг регионов за 2024 год снизился на 2,3%
Счетная палата: общий госдолг регионов за 2024 год снизился на 2,3%
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Общий госдолг субъектов РФ за 2024 год снизился на 72,9 миллиарда рублей, или на 2,3% и составил 3,148 триллиона рублей, говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ за 2024 год.
"По состоянию на 1 января 2025 года государственный долг субъектов Российской Федерации составил 3 147,8 млрд рублей и уменьшился по сравнению с 1 января 2024 года (3 220,7 млрд рублей) на 72,9 млрд рублей, или на 2,3%", - говорится в документе. Отмечается, что совокупный госдолг регионов и долг муниципальных образований, входящих в состав субъекта РФ, по состоянию на 1 января 2025 года снизился на 2,5%, составив 3,53 триллиона рублей.
Как поясняет ведомство, в течение прошлого года произошло уменьшение государственного долга по ценным госбумагам – с 537,2 миллиарда рублей до 385,1 миллиарда рублей (на 28,3%), по бюджетным кредитам - с 2,498 триллиона рублей до 2,467 триллиона (на 1,2%). Госдолг регионов РФ по иным долговым обязательствам с начала 2024 года уменьшился на 8,5% и составил 4,9 миллиарда рублей.
"Совокупная задолженность по бюджетным кредитам снизилась на 1,3% и составила 2 709,7 млрд рублей. Доля бюджетных кредитов в структуре совокупного госдолга регионов составила 76,8%", - добавили в Счетной палате.
Ранее глава ведомства Борис Ковальчук, выступая в Совете Федерации на рассмотрении отчета Счетной палаты о работе за прошлый год, назвал ситуацию и исполнением консолидированных бюджетов регионов "абсолютно сбалансированной". По его словам, рост доходов по отношению к 2023 году составил более 10%, рост расходов - порядка 10,3%, а общий дефицит составил чуть менее 300 миллиардов рублей. Кроме того, Ковальчук сообщил, что в начале 2025 года дефицит региональных бюджетов по сравнению с предыдущим годом снизился в 6 раз, составив около 50 миллиардов рублей.