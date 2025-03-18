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Казахстан сократил импорт пшеницы из России почти в 50 раз

Казахстан сократил импорт пшеницы из России почти в 50 раз - 18.03.2025, ПРАЙМ

Казахстан сократил импорт пшеницы из России почти в 50 раз

Казахстан после снятия запрета на ввоз пшеницы сократил импорт этой культуры из России почти в 50 раз - до 4,3 тысячи тонн в январе этого года против 204 тысяч... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T05:01+0300

2025-03-18T05:01+0300

2025-03-18T05:01+0300

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Казахстан после снятия запрета на ввоз пшеницы сократил импорт этой культуры из России почти в 50 раз - до 4,3 тысячи тонн в январе этого года против 204 тысяч тонн годом ранее, подсчитало РИА Новости по данным казахской таможни. Для защиты внутреннего рынка соседняя республика до 31 декабря 2024 года запрещала ввоз пшеницы из третьих стран и из стран ЕАЭС за исключением транзита. Пшеница по итогам января была не единственной статьей российского зернового экспорта, чьи поставки в Казахстан снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: так, импорт гречихи и проса упал в 62 раза до 1,72 тонны, овса - в 21 раз, до 18 тонн, ячменя - в 7 раз, до 2,3 тысячи тонн, кукурузы - в 12,5 раза, до 22 тонн, риса - в 1,5 раза, до 437 тонн. Вырос в годовом выражении только импорт ржи - в 7 раз, до 2,2 тысячи тонн.

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сельское хозяйство, бизнес, казахстан, москва, еаэс