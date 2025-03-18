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Косачев прокомментировал диалог Путин и Трампа
Косачев прокомментировал диалог Путин и Трампа - 18.03.2025, ПРАЙМ
Косачев прокомментировал диалог Путин и Трампа
В разговоре президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа была продемонстрирована самоценность отношений между двумя странами, где... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T21:45+0300
2025-03-18T21:45+0300
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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. В разговоре президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа была продемонстрирована самоценность отношений между двумя странами, где украинский вопрос является одним из нескольких, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Во вторник состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. "Продемонстрирована самоценность двусторонних отношений России и США, где украинский "кейс" - один из нескольких, хотя и важный", - написал Косачев в своем Telegram-канале.При этом, по его словам, речь идет скорее о "преодолении дурного наследия предшественников Трампа, а не в абсолютизации этого рукотворного препятствия"."Символичные жесты - вроде хоккейного матча - вписываются в эту канву: лучше перенести все на мирные спортивные площадки, это было бы хорошим сигналом обоим народам - пора "закапывать томагавки", - отметил сенатор.Косачев добавил, что сделан бесспорный шаг вперёд, обе стороны нацелены на результат."Главное впечатление - диалог, а не два монолога. И не в режиме, который нам пытались навязать - либо принимайте наши условия, либо вы в ответе за все последствия. Россия на это не повелась, но и Америка не пошла по бессмысленному пути", - сказал политик.По его мнению, "сделан бесспорный шаг вперёд, поскольку обе стороны нацелены на результат".
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совет федерации, дональд трамп, константин косачев, владимир путин, сша, россия
Спецоперация на Украине, Совет Федерации, Дональд Трамп, Константин Косачев, Владимир Путин, США, РОССИЯ
Косачев прокомментировал диалог Путин и Трампа
Косачев: в диалоге России и США продемонстрирована самоценность отношений
МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. В разговоре президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа была продемонстрирована самоценность отношений между двумя странами, где украинский вопрос является одним из нескольких, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Во вторник состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом.
"Продемонстрирована самоценность двусторонних отношений России и США, где украинский "кейс" - один из нескольких, хотя и важный", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
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При этом, по его словам, речь идет скорее о "преодолении дурного наследия предшественников Трампа, а не в абсолютизации этого рукотворного препятствия".
"Символичные жесты - вроде хоккейного матча - вписываются в эту канву: лучше перенести все на мирные спортивные площадки, это было бы хорошим сигналом обоим народам - пора "закапывать томагавки", - отметил сенатор.
Косачев добавил, что сделан бесспорный шаг вперёд, обе стороны нацелены на результат.
"Главное впечатление - диалог, а не два монолога. И не в режиме, который нам пытались навязать - либо принимайте наши условия, либо вы в ответе за все последствия. Россия на это не повелась, но и Америка не пошла по бессмысленному пути", - сказал политик.
По его мнению, "сделан бесспорный шаг вперёд, поскольку обе стороны нацелены на результат".