https://1prime.ru/20250318/kosachev-855892584.html

Косачев прокомментировал диалог Путин и Трампа

Косачев прокомментировал диалог Путин и Трампа - 18.03.2025, ПРАЙМ

Косачев прокомментировал диалог Путин и Трампа

В разговоре президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа была продемонстрирована самоценность отношений между двумя странами, где... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T21:45+0300

2025-03-18T21:45+0300

2025-03-18T21:45+0300

спецоперация на украине

совет федерации

дональд трамп

константин косачев

владимир путин

сша

россия

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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. В разговоре президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа была продемонстрирована самоценность отношений между двумя странами, где украинский вопрос является одним из нескольких, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Во вторник состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом. "Продемонстрирована самоценность двусторонних отношений России и США, где украинский "кейс" - один из нескольких, хотя и важный", - написал Косачев в своем Telegram-канале.При этом, по его словам, речь идет скорее о "преодолении дурного наследия предшественников Трампа, а не в абсолютизации этого рукотворного препятствия"."Символичные жесты - вроде хоккейного матча - вписываются в эту канву: лучше перенести все на мирные спортивные площадки, это было бы хорошим сигналом обоим народам - пора "закапывать томагавки", - отметил сенатор.Косачев добавил, что сделан бесспорный шаг вперёд, обе стороны нацелены на результат."Главное впечатление - диалог, а не два монолога. И не в режиме, который нам пытались навязать - либо принимайте наши условия, либо вы в ответе за все последствия. Россия на это не повелась, но и Америка не пошла по бессмысленному пути", - сказал политик.По его мнению, "сделан бесспорный шаг вперёд, поскольку обе стороны нацелены на результат".

https://1prime.ru/20250318/dmitriev-855892283.html

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совет федерации, дональд трамп, константин косачев, владимир путин, сша, россия