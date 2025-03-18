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В МИД отметили прогресс в двусторонних отношениях с Вашингтоном

В МИД отметили прогресс в двусторонних отношениях с Вашингтоном - 18.03.2025, ПРАЙМ

В МИД отметили прогресс в двусторонних отношениях с Вашингтоном

Россия фиксирует прогресс в двусторонних отношениях с Соединенными Штатами и попытки Вашингтона "воссоздать из руин" контакты дипломатов двух государств,... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T23:58+0300

2025-03-18T23:58+0300

2025-03-18T23:58+0300

спецоперация на украине

мария захарова

россия

скотт риттер

мид

сша

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Россия фиксирует прогресс в двусторонних отношениях с Соединенными Штатами и попытки Вашингтона "воссоздать из руин" контакты дипломатов двух государств, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "Фиксируем, безусловно, определенный прогресс на двустороннем треке, это очевидно, это попытки со стороны США активизировать, а лучше даже сказать, буквально из руин воссоздать контакты дипломатов российских и американских, которые были разрушены предыдущей администрацией", - сказала Захарова в интервью американскому экс-разведчику Скотту Риттеру, видео он опубликовал в своем Telegram-канале."Мы видим желание и попытки каким то образом деэскалировать ситуацию в связи с украинским кризисом", - добавила она.Официальный представитель МИД подчеркнула, что Москва фиксирует все попытки наладить отношения и принимает в этом участие, "но при этом, безусловно, исходим из конкретных действий, не полагаясь исключительно только на слова".

https://1prime.ru/20250318/rubio-855893918.html

сша

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мария захарова, россия, скотт риттер, мид, сша