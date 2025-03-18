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В МИД отметили прогресс в двусторонних отношениях с Вашингтоном - 18.03.2025, ПРАЙМ
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В МИД отметили прогресс в двусторонних отношениях с Вашингтоном
В МИД отметили прогресс в двусторонних отношениях с Вашингтоном - 18.03.2025, ПРАЙМ
В МИД отметили прогресс в двусторонних отношениях с Вашингтоном
Россия фиксирует прогресс в двусторонних отношениях с Соединенными Штатами и попытки Вашингтона "воссоздать из руин" контакты дипломатов двух государств,... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T23:58+0300
2025-03-18T23:58+0300
спецоперация на украине
мария захарова
россия
скотт риттер
мид
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Россия фиксирует прогресс в двусторонних отношениях с Соединенными Штатами и попытки Вашингтона "воссоздать из руин" контакты дипломатов двух государств, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. "Фиксируем, безусловно, определенный прогресс на двустороннем треке, это очевидно, это попытки со стороны США активизировать, а лучше даже сказать, буквально из руин воссоздать контакты дипломатов российских и американских, которые были разрушены предыдущей администрацией", - сказала Захарова в интервью американскому экс-разведчику Скотту Риттеру, видео он опубликовал в своем Telegram-канале."Мы видим желание и попытки каким то образом деэскалировать ситуацию в связи с украинским кризисом", - добавила она.Официальный представитель МИД подчеркнула, что Москва фиксирует все попытки наладить отношения и принимает в этом участие, "но при этом, безусловно, исходим из конкретных действий, не полагаясь исключительно только на слова".
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мария захарова, россия, скотт риттер, мид, сша
Спецоперация на Украине, Мария Захарова, РОССИЯ, Скотт Риттер, МИД, США
23:58 18.03.2025
 
В МИД отметили прогресс в двусторонних отношениях с Вашингтоном

МИД РФ: фиксируется определенный прогресс в двусторонних отношениях с США

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовещание министров иностранных дел стран БРИКС
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Россия фиксирует прогресс в двусторонних отношениях с Соединенными Штатами и попытки Вашингтона "воссоздать из руин" контакты дипломатов двух государств, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Фиксируем, безусловно, определенный прогресс на двустороннем треке, это очевидно, это попытки со стороны США активизировать, а лучше даже сказать, буквально из руин воссоздать контакты дипломатов российских и американских, которые были разрушены предыдущей администрацией", - сказала Захарова в интервью американскому экс-разведчику Скотту Риттеру, видео он опубликовал в своем Telegram-канале.
"Мы видим желание и попытки каким то образом деэскалировать ситуацию в связи с украинским кризисом", - добавила она.
Официальный представитель МИД подчеркнула, что Москва фиксирует все попытки наладить отношения и принимает в этом участие, "но при этом, безусловно, исходим из конкретных действий, не полагаясь исключительно только на слова".
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Вчера, 23:39
 
Спецоперация на УкраинеМария ЗахароваРОССИЯСкотт РиттерМИДСША
 
 
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