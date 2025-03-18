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Цены на нефть во вторник поднимаются третью сессию подряд - 18.03.2025, ПРАЙМ
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Цены на нефть во вторник поднимаются третью сессию подряд
Цены на нефть во вторник поднимаются третью сессию подряд - 18.03.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть во вторник поднимаются третью сессию подряд
Мировые цены на нефть во вторник утром увеличиваются третью торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T08:41+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром увеличиваются третью торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.27 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,3%, до 71,28 доллара за баррель, майских фьючерсов WTI - на 0,27%, до 67,56 доллара. За два предыдущих торговых дня пятницы и понедельника нефть марки Brent подорожала на 1,7%, марка WTI выросла в цене на 1,66%. Инвесторы продолжают оценивать геополитические риски, усиление которых может вызвать перебои поставок нефти и других сырьевых товарах. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) утром во вторник в третий раз за 48 часов атаковало авианосец США Harry Truman в Красном море, атаке также подвергся американский эсминец, говорится в сообщении военного представителя хуситов Яхьи Сариа в его Telegram-канале. Позднее во вторник Федеральная резервная система США обнародует данные по объему производства в стране. Аналитики прогнозируют увеличение показателя в феврале на 0,2% в месячном выражении.
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сша, нефть, цены, brent
Экономика, США, Нефть, цены, Brent
08:41 18.03.2025
 
Цены на нефть во вторник поднимаются третью сессию подряд

Мировые цены на нефть увеличиваются во вторник третью торговую сессию подряд

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром увеличиваются третью торговую сессию подряд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.27 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,3%, до 71,28 доллара за баррель, майских фьючерсов WTI - на 0,27%, до 67,56 доллара.
За два предыдущих торговых дня пятницы и понедельника нефть марки Brent подорожала на 1,7%, марка WTI выросла в цене на 1,66%.
Инвесторы продолжают оценивать геополитические риски, усиление которых может вызвать перебои поставок нефти и других сырьевых товарах. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) утром во вторник в третий раз за 48 часов атаковало авианосец США Harry Truman в Красном море, атаке также подвергся американский эсминец, говорится в сообщении военного представителя хуситов Яхьи Сариа в его Telegram-канале.
Позднее во вторник Федеральная резервная система США обнародует данные по объему производства в стране. Аналитики прогнозируют увеличение показателя в феврале на 0,2% в месячном выражении.
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2025
Цены на нефть растут в пределах 1,5% в понедельник днем
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