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Директор "Газпром нефти" назвал цену на российскую нефть Urals приемлемой

Директор "Газпром нефти" назвал цену на российскую нефть Urals приемлемой - 18.03.2025, ПРАЙМ

Директор "Газпром нефти" назвал цену на российскую нефть Urals приемлемой

Текущая цена на российскую нефть Urals является вполне приемлемой для "Газпром нефти", сообщил генеральный директор компании Александр Дюков. | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T14:03+0300

2025-03-18T14:03+0300

2025-03-18T14:03+0300

экономика

нефть

александр дюков

газпром

urals

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Текущая цена на российскую нефть Urals является вполне приемлемой для "Газпром нефти", сообщил генеральный директор компании Александр Дюков."Цена является вполне приемлемой", - сказал он журналистам в кулуарах съезда РСПП, отвечая на вопрос, насколько комфортна текущая цена Urals с учетом укрепления рубля.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

https://1prime.ru/20250317/gazprom-855860575.html

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нефть, александр дюков, газпром, urals