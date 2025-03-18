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Директор "Газпром нефти" назвал цену на российскую нефть Urals приемлемой
Директор "Газпром нефти" назвал цену на российскую нефть Urals приемлемой - 18.03.2025, ПРАЙМ
Директор "Газпром нефти" назвал цену на российскую нефть Urals приемлемой
Текущая цена на российскую нефть Urals является вполне приемлемой для "Газпром нефти", сообщил генеральный директор компании Александр Дюков. | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T14:03+0300
2025-03-18T14:03+0300
2025-03-18T14:03+0300
экономика
нефть
александр дюков
газпром
urals
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Текущая цена на российскую нефть Urals является вполне приемлемой для "Газпром нефти", сообщил генеральный директор компании Александр Дюков."Цена является вполне приемлемой", - сказал он журналистам в кулуарах съезда РСПП, отвечая на вопрос, насколько комфортна текущая цена Urals с учетом укрепления рубля.Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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нефть, александр дюков, газпром, urals
Экономика, Нефть, Александр Дюков, Газпром, Urals
Директор "Газпром нефти" назвал цену на российскую нефть Urals приемлемой
Дюков: текущая цена на нефть Urals является приемлемой
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Текущая цена на российскую нефть Urals является вполне приемлемой для "Газпром нефти", сообщил генеральный директор компании Александр Дюков.
"Цена является вполне приемлемой", - сказал он журналистам в кулуарах съезда РСПП, отвечая на вопрос, насколько комфортна текущая цена Urals с учетом укрепления рубля.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
"Газпром" отчитался о чистом убытке за 2024 год