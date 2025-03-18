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В "Газпром нефти" планируют нарастить добычу нефти с апреля в рамках ОПЕК+ - 18.03.2025, ПРАЙМ
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В "Газпром нефти" планируют нарастить добычу нефти с апреля в рамках ОПЕК+
В "Газпром нефти" планируют нарастить добычу нефти с апреля в рамках ОПЕК+ - 18.03.2025, ПРАЙМ
В "Газпром нефти" планируют нарастить добычу нефти с апреля в рамках ОПЕК+
"Газпром нефть" готова к наращиванию добычи нефти с апреля в рамках ОПЕК+, если Минэнерго увеличит компании квоту, заявил журналистам глава компании Александр... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T14:07+0300
2025-03-18T14:08+0300
энергетика
нефть
александр дюков
газпром
добыча нефти
российская нефть
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. "Газпром нефть" готова к наращиванию добычи нефти с апреля в рамках ОПЕК+, если Минэнерго увеличит компании квоту, заявил журналистам глава компании Александр Дюков. "Если Минэнерго сообщит нам о соответствующем увеличении квот, "Газпром нефть" готова к наращиванию добычи", - сказал он в кулуарах съезда РСПП. Дюков отметил, что "время покажет" правильность решения ОПЕК+ начать постепенно увеличивать добычу со следующего месяца. По его словам, объем потребления растет из года в год, а сейчас, помимо этого глобального тренда, можно говорить и о сезонном росте спроса. ОПЕК+ с апреля планирует постепенно отменять дополнительные добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Согласно плану, в апреле добыча восьми стран, участвующих в этих ограничениях, должна вырасти суммарно на 138 тысяч баррелей в сутки, следует из расчетов РИА Новости. На Россию приходится 26 тысяч баррелей в сутки. При этом план пока не учитывает обновленных графиков компенсации перепроизводства, с которым столкнулись Россия, Ирак и Казахстан в 2024 году. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
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нефть, александр дюков, газпром, добыча нефти, российская нефть
Энергетика, Нефть, Александр Дюков, Газпром, добыча нефти, российская нефть
14:07 18.03.2025 (обновлено: 14:08 18.03.2025)
 
В "Газпром нефти" планируют нарастить добычу нефти с апреля в рамках ОПЕК+

Дюков: "Газпром нефть" готова нарастить добычу нефти с апреля в рамках ОПЕК+

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанк"Газпром"
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. "Газпром нефть" готова к наращиванию добычи нефти с апреля в рамках ОПЕК+, если Минэнерго увеличит компании квоту, заявил журналистам глава компании Александр Дюков.
"Если Минэнерго сообщит нам о соответствующем увеличении квот, "Газпром нефть" готова к наращиванию добычи", - сказал он в кулуарах съезда РСПП.
Дюков отметил, что "время покажет" правильность решения ОПЕК+ начать постепенно увеличивать добычу со следующего месяца. По его словам, объем потребления растет из года в год, а сейчас, помимо этого глобального тренда, можно говорить и о сезонном росте спроса.
ОПЕК+ с апреля планирует постепенно отменять дополнительные добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Согласно плану, в апреле добыча восьми стран, участвующих в этих ограничениях, должна вырасти суммарно на 138 тысяч баррелей в сутки, следует из расчетов РИА Новости. На Россию приходится 26 тысяч баррелей в сутки. При этом план пока не учитывает обновленных графиков компенсации перепроизводства, с которым столкнулись Россия, Ирак и Казахстан в 2024 году.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
Московский НПЗ (АО Газпромнефть-МНПЗ) - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2025
"Газпром нефть" сообщила о повышении инвестиционной программы в 2025 году
14:05
 
ЭнергетикаНефтьАлександр ДюковГазпромдобыча нефтироссийская нефть
 
 
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