https://1prime.ru/20250318/neft-855878253.html

В "Газпром нефти" планируют нарастить добычу нефти с апреля в рамках ОПЕК+

В "Газпром нефти" планируют нарастить добычу нефти с апреля в рамках ОПЕК+ - 18.03.2025, ПРАЙМ

В "Газпром нефти" планируют нарастить добычу нефти с апреля в рамках ОПЕК+

"Газпром нефть" готова к наращиванию добычи нефти с апреля в рамках ОПЕК+, если Минэнерго увеличит компании квоту, заявил журналистам глава компании Александр... | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T14:07+0300

2025-03-18T14:07+0300

2025-03-18T14:08+0300

энергетика

нефть

александр дюков

газпром

добыча нефти

российская нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/83722/64/837226455_0:294:3119:2048_1920x0_80_0_0_b6a5ff1d744e43d050dad0534371eb26.jpg

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. "Газпром нефть" готова к наращиванию добычи нефти с апреля в рамках ОПЕК+, если Минэнерго увеличит компании квоту, заявил журналистам глава компании Александр Дюков. "Если Минэнерго сообщит нам о соответствующем увеличении квот, "Газпром нефть" готова к наращиванию добычи", - сказал он в кулуарах съезда РСПП. Дюков отметил, что "время покажет" правильность решения ОПЕК+ начать постепенно увеличивать добычу со следующего месяца. По его словам, объем потребления растет из года в год, а сейчас, помимо этого глобального тренда, можно говорить и о сезонном росте спроса. ОПЕК+ с апреля планирует постепенно отменять дополнительные добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Согласно плану, в апреле добыча восьми стран, участвующих в этих ограничениях, должна вырасти суммарно на 138 тысяч баррелей в сутки, следует из расчетов РИА Новости. На Россию приходится 26 тысяч баррелей в сутки. При этом план пока не учитывает обновленных графиков компенсации перепроизводства, с которым столкнулись Россия, Ирак и Казахстан в 2024 году. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

https://1prime.ru/20250318/investitsii-855878128.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, александр дюков, газпром, добыча нефти, российская нефть