https://1prime.ru/20250318/neft-855878253.html
В "Газпром нефти" планируют нарастить добычу нефти с апреля в рамках ОПЕК+
В "Газпром нефти" планируют нарастить добычу нефти с апреля в рамках ОПЕК+ - 18.03.2025, ПРАЙМ
В "Газпром нефти" планируют нарастить добычу нефти с апреля в рамках ОПЕК+
"Газпром нефть" готова к наращиванию добычи нефти с апреля в рамках ОПЕК+, если Минэнерго увеличит компании квоту, заявил журналистам глава компании Александр... | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T14:07+0300
2025-03-18T14:07+0300
2025-03-18T14:08+0300
энергетика
нефть
александр дюков
газпром
добыча нефти
российская нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/83722/64/837226455_0:294:3119:2048_1920x0_80_0_0_b6a5ff1d744e43d050dad0534371eb26.jpg
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. "Газпром нефть" готова к наращиванию добычи нефти с апреля в рамках ОПЕК+, если Минэнерго увеличит компании квоту, заявил журналистам глава компании Александр Дюков. "Если Минэнерго сообщит нам о соответствующем увеличении квот, "Газпром нефть" готова к наращиванию добычи", - сказал он в кулуарах съезда РСПП. Дюков отметил, что "время покажет" правильность решения ОПЕК+ начать постепенно увеличивать добычу со следующего месяца. По его словам, объем потребления растет из года в год, а сейчас, помимо этого глобального тренда, можно говорить и о сезонном росте спроса. ОПЕК+ с апреля планирует постепенно отменять дополнительные добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Согласно плану, в апреле добыча восьми стран, участвующих в этих ограничениях, должна вырасти суммарно на 138 тысяч баррелей в сутки, следует из расчетов РИА Новости. На Россию приходится 26 тысяч баррелей в сутки. При этом план пока не учитывает обновленных графиков компенсации перепроизводства, с которым столкнулись Россия, Ирак и Казахстан в 2024 году. Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
https://1prime.ru/20250318/investitsii-855878128.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83722/64/837226455_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_d69f321640dadcbdd1d8e1a5baebe757.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, александр дюков, газпром, добыча нефти, российская нефть
Энергетика, Нефть, Александр Дюков, Газпром, добыча нефти, российская нефть
В "Газпром нефти" планируют нарастить добычу нефти с апреля в рамках ОПЕК+
Дюков: "Газпром нефть" готова нарастить добычу нефти с апреля в рамках ОПЕК+
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. "Газпром нефть" готова к наращиванию добычи нефти с апреля в рамках ОПЕК+, если Минэнерго увеличит компании квоту, заявил журналистам глава компании Александр Дюков.
"Если Минэнерго сообщит нам о соответствующем увеличении квот, "Газпром нефть" готова к наращиванию добычи", - сказал он в кулуарах съезда РСПП.
Дюков отметил, что "время покажет" правильность решения ОПЕК+ начать постепенно увеличивать добычу со следующего месяца. По его словам, объем потребления растет из года в год, а сейчас, помимо этого глобального тренда, можно говорить и о сезонном росте спроса.
ОПЕК+ с апреля планирует постепенно отменять дополнительные добровольные сокращения добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Согласно плану, в апреле добыча восьми стран, участвующих в этих ограничениях, должна вырасти суммарно на 138 тысяч баррелей в сутки, следует из расчетов РИА Новости. На Россию приходится 26 тысяч баррелей в сутки. При этом план пока не учитывает обновленных графиков компенсации перепроизводства, с которым столкнулись Россия, Ирак и Казахстан в 2024 году.
Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.
"Газпром нефть" сообщила о повышении инвестиционной программы в 2025 году