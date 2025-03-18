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Стоимость нефти растет во вторник более чем на 1% на фоне ряда факторов
Стоимость нефти растет во вторник более чем на 1% на фоне ряда факторов - 18.03.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти растет во вторник более чем на 1% на фоне ряда факторов
Мировые цены на нефть во вторник днем поднимаются на фоне ряда геополитических факторов, свидетельствуют данные торгов. | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T14:50+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем поднимаются на фоне ряда геополитических факторов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.42 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,11% - до 71,86 доллара за баррель, майских фьючерсов WTI - на 1,19%, до 68,17 доллара. Как прокомментировал РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин, цена Brent растет на фоне военной операции США в Йемене, что увеличило риски навигации в Красном море. "Тем не менее это, скорее, кратковременный фактор роста, и мы не исключаем возможности дальнейшего снижения цен на нефть, тем более что рынок и до этого был слабым из-за возобновления тарифных войн и глобального снижения спроса", - добавил эксперт. В то же время в ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Эскалация на Ближнем Востоке может повлиять на перспективы поставок в регионе и отразиться на котировках. Инвесторы также ожидают позднее во вторник разговора президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Трейдеры рассматривают диалог двух лидеров как возможность к ослаблению санкций и увеличению поставок нефти. Также в среду будут опубликованы еженедельные данные о запасах нефти в США, а позднее в тот же день Федеральная резервная система (ФРС) примет решение по ключевой ставке, оно может повлиять на стоимость доллара, к которому чувствительные сырьевые цены.
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нефть, рынки, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, цены
Экономика, Нефть, Рынки, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, цены
Стоимость нефти растет во вторник более чем на 1% на фоне ряда факторов
Мировые цены на нефть растут на фоне ряда геополитических факторов
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем поднимаются на фоне ряда геополитических факторов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.42 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,11% - до 71,86 доллара за баррель, майских фьючерсов WTI - на 1,19%, до 68,17 доллара.
Как прокомментировал РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин, цена Brent растет на фоне военной операции США в Йемене, что увеличило риски навигации в Красном море.
"Тем не менее это, скорее, кратковременный фактор роста, и мы не исключаем возможности дальнейшего снижения цен на нефть, тем более что рынок и до этого был слабым из-за возобновления тарифных войн и глобального снижения спроса", - добавил эксперт.
В то же время в ночь с понедельника на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Эскалация на Ближнем Востоке может повлиять на перспективы поставок в регионе и отразиться на котировках.
Инвесторы также ожидают позднее во вторник разговора президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Трейдеры рассматривают диалог двух лидеров как возможность к ослаблению санкций и увеличению поставок нефти. Также в среду будут опубликованы еженедельные данные о запасах нефти в США, а позднее в тот же день Федеральная резервная система (ФРС) примет решение по ключевой ставке, оно может повлиять на стоимость доллара, к которому чувствительные сырьевые цены.
В "Газпром нефти" оценили потенциальные объемы нефтепереработки в 2025 году