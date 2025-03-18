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Цены на нефть перешли к снижению вечером
Цены на нефть перешли к снижению вечером - 18.03.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть перешли к снижению вечером
Мировые цены на нефть во вторник вечером перешли к снижению после роста днем, свидетельствуют данные торгов. | 18.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-18T18:58+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером перешли к снижению после роста днем, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.51 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,24% - до 70,9 доллара за баррель, майских фьючерсов WTI - на 0,33%, до 67,15 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала. За два предыдущих торговых дня Brent и WTI подорожали на 1,7%, трейдеры с беспокойством оценивают ситуацию на Ближнем Востоке. В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ американским военным начать "решительные и мощные" действия против движения "Ансар Алла" (хуситы). Трамп также призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать "американскому населению и их президенту". "Потенциальная эскалация в отношениях с Ираном - это именно то, что может вызвать долгосрочные перебои на рынке нефти", - цитирует агентство Блумберг старшего рыночного аналитика XS.com Самера Хасна (Samer Hasn).
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нефть, дональд трамп, рынки
Энергетика, Нефть, Дональд Трамп, Рынки
Цены на нефть перешли к снижению вечером
Мировые цены на нефть во вторник вечером перешли к снижению
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером перешли к снижению после роста днем, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.51 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,24% - до 70,9 доллара за баррель, майских фьючерсов WTI - на 0,33%, до 67,15 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала.
За два предыдущих торговых дня Brent и WTI подорожали на 1,7%, трейдеры с беспокойством оценивают ситуацию на Ближнем Востоке. В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ американским военным начать "решительные и мощные" действия против движения "Ансар Алла" (хуситы). Трамп также призвал Иран прекратить поддержку хуситов и не угрожать "американскому населению и их президенту".
"Потенциальная эскалация в отношениях с Ираном - это именно то, что может вызвать долгосрочные перебои на рынке нефти", - цитирует агентство Блумберг старшего рыночного аналитика XS.com Самера Хасна (Samer Hasn).
В "Газпром нефти" оценили потенциальные объемы нефтепереработки в 2025 году