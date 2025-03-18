https://1prime.ru/20250318/neftepererabotka-855877339.html

Новак оценил перспективы роста нефтепереработки в России в 2025 году

Новак оценил перспективы роста нефтепереработки в России в 2025 году - 18.03.2025, ПРАЙМ

Новак оценил перспективы роста нефтепереработки в России в 2025 году

Нефтепереработка в России по итогам 2025 года может быть несколько выше прошлого года, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак в кулуарах съезда РСПП. | 18.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-18T13:39+0300

2025-03-18T13:39+0300

2025-03-18T13:39+0300

энергетика

рспп

нефть

александр новак

россия

нефтепереработка

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Нефтепереработка в России по итогам 2025 года может быть несколько выше прошлого года, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак в кулуарах съезда РСПП. Отвечая на вопрос, сохранит ли Россия нефтепереработку в 2025 году на уровне 2024 года, Новак сказал: "Возможно, цифры будут даже несколько больше". Первичная переработка нефти в России в 2024 году снизилась на 3,1% - до 266,5 миллиона тонн, писал ранее Новак в своей статье для журнала "Энергетическая политика". Ежегодный съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Недели российского бизнеса (НРБ). РИА Новости выступает генеральным информационным партнером НРБ.

https://1prime.ru/20250318/neft-855877204.html

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рспп, нефть, александр новак, россия, нефтепереработка